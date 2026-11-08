کد خبر: 1389248
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۰
جامعه » اخبار كلی

حضور ۱۰ هزار نیروی شهری در شب‌های بارانی پایتخت

باران عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی نیروهای مدیریت شهری در جریان بارندگی‌هل گفت: ۱۰ هزار نیروی مدیریت شهری در شب‌های بارانی برای کاهش مشکلات شهروندان پای کار بودند.

جوان آنلاین: سید احمد علوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در تذکری در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران، ضمن قدردانی از تلاش نیروهای مدیریت شهری در روزهای بارانی پایتخت اظهار کرد: بخش عمده نکاتی که درباره بارندگی‌های اخیر و اقدامات مدیریت شهری مدنظر داشتم، از سوی همکاران مطرح شد، اما لازم می‌دانم از تلاش و حضور میدانی کارکنان شهرداری تهران در این روزها قدردانی کنم.

به گزارش مهر، وی افزود: طی دو شب گذشته حدود ۱۰ هزار نفر از همکاران ما در مدیریت شهری، اعم از کارکنان حوزه خدمات شهری، ترافیک و فرهنگی و اجتماعی، به‌صورت تمام‌وقت در حال فعالیت و پیگیری مشکلات شهر بودند تا آثار و پیامدهای بارندگی برای شهروندان کاهش یابد.

علوی با بیان اینکه این موضوع به معنای نبود مشکل در سطح شهر نیست، تصریح کرد: قطعاً در برخی نقاط، ظرفیت مسیرها و شبکه معابر متناسب با میزان بارندگی نبوده و مشکلاتی ایجاد شده است، اما باید توجه داشت که نیروهای مدیریت شهری در این ایام پای کار مردم ایستادند تا شهروندان هنگام خروج از منزل و تردد به سمت مدارس و محل کار، با کمترین مشکل مواجه شوند و از میزان آسیب به اموال عمومی و اموال شهروندان کاسته شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشاهدات میدانی خود از فعالیت نیروهای خدمات شهری در ساعات شبانه گفت: گاهی در ساعات پایانی شب و در چارچوب مسئولیت خود در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، برای بازدید از اتوبوس‌های پناهگاه مستقر در میادین شهر مراجعه می‌کنیم و از نزدیک شاهد تلاش و زحمات کارکنان خدمات شهری هستیم. این نیروها در شرایط دشوار جوی و در ساعات مختلف شبانه‌روز مشغول خدمت‌رسانی هستند و شایسته قدردانی‌اند.

وی در ادامه با اشاره به برخی انتقادها و انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی درباره لایروبی انهار و جوی‌های شهری در زمان بارندگی خاطرنشان کرد: گاهی افرادی خارج از مجموعه مدیریت شهری با انتشار تصاویری این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا نیروهای شهرداری تازه در زمان بارندگی مشغول پاک‌سازی جوی‌ها و انهار شده‌اند؛ در حالی که این برداشت، دقیق و منطبق با واقعیت نیست.

علوی توضیح داد: باید توجه داشت که جریان آب، زباله‌ها و رسوبات را با خود جابه‌جا می‌کند و حتی اگر یک مسیر پیش از بارندگی به‌طور کامل پاک‌سازی شده باشد، در جریان حرکت آب ممکن است مجدداً زباله‌ها و مواد زائد به داخل آن منتقل شود. از سوی دیگر، اگر مسیرها و انهار پاک‌سازی نشده باشند، امکان انسداد و پس‌زدگی آب و جاری شدن آن در سطح معابر وجود دارد. بنابراین مشاهده نیروهای خدمات شهری در حال پاک‌سازی انهار هنگام بارندگی، لزوماً به معنای انجام نشدن اقدامات پیشگیرانه در روزهای قبل نیست.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از تذکر خود با تأکید بر ضرورت توجه به افراد آسیب‌دیده از آسیب‌های اجتماعی در شب‌های سرد و بارانی گفت: موضوع افرادی که به دلایل مختلف شب‌ها در سطح شهر و در فضای باز سپری می‌کنند، یکی از مسائل اجتماعی دیرپای شهر تهران است و طبیعتاً باید برای حل ریشه‌ای این معضل برنامه‌ریزی شود؛ اما در شرایط جوی نامساعد و شب‌های سرد و بارانی، مسئولیت انسانی و اجتماعی ما ایجاب می‌کند که نسبت به این هم‌نوعان خود بی‌تفاوت نباشیم.

وی با اشاره به تمهیدات شهرداری تهران برای حمایت از این افراد اظهار کرد: شهرداری تهران فضاهایی از جمله گرمخانه‌ها و اتوبوس‌های پناهگاه را آماده کرده و این اتوبوس‌ها در میادین شهر مستقر هستند تا در شرایط نامساعد جوی، امکان اسکان موقت و حفاظت از جان افراد نیازمند فراهم شود.

علوی از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد بی‌سرپناه در سطح شهر، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند و افزود: با تماس شهروندان، گشت‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی برای رسیدگی به وضعیت این افراد مراجعه می‌کنند و در صورت نیاز، آنان را به گرمخانه‌ها یا اتوبوس‌های پناهگاه منتقل می‌کنند. جان این افراد نیز به اندازه جان سایر شهروندان ارزشمند است و صیانت از آن وظیفه همه ماست.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت روان‌آب‌ها و آب‌های سطحی ورودی به تهران، بخشی از مشکلات ناشی از بارندگی را مرتبط با وضعیت حریم و محدوده‌های پیرامونی پایتخت دانست و تأکید کرد: شبکه معابر و مسیرهای طراحی‌شده در داخل شهر تهران، علاوه بر مدیریت بارندگی‌های درون‌شهری، برای هدایت و عبور آب‌هایی که از ارتفاعات و مناطق پیرامونی،از جمله محدوده کن، به سمت شهر سرازیر می‌شوند نیز باید آمادگی داشته باشند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تجربه سیلاب کن و پیامدهای ناشی از بارندگی در مناطق پیرامونی پایتخت گفت: زمانی که در حریم تهران و مناطق اطراف، اقدامات لازم برای آمادگی در برابر بارندگی‌های فصلی و مدیریت روان‌آب‌ها به‌موقع انجام نمی‌شود، آثار و تبعات آن تنها به همان مناطق محدود نخواهد ماند و بخش‌هایی از داخل شهر تهران نیز متأثر می‌شوند.

علوی در پایان با انتقاد از کم‌توجهی برخی مسئولان و مجموعه‌های متولی نسبت به مدیریت حریم پایتخت تصریح کرد: از دوستانی که علاقه‌مند به مدیریت حریم تهران هستند و برای در اختیار گرفتن مسئولیت اداره این محدوده تلاش کرده‌اند، انتظار می‌رود در چنین شرایطی نیز نقش و مسئولیت خود را ایفا کنند و برای ساماندهی حریم تهران، شهرهای پیرامونی و مسیرهای منتهی به پایتخت وارد عمل شوند.

برچسب ها: شورای اسلامی شهر تهران ، بارش باران ، مدیریت شهری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

توهم دانایی پسینی!

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

ایران در امریکا انتخابات را برد!

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

شاخ امریکا را خواهیم شکست

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

مشق مقاومت

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

طبق وصیت پدرم دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!

آب در خوابگه شیطان!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا
خداحافظی، رونالدو؟ اینجوری هرگز
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار