کد خبر: 1389245
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

اعتراضات در بحرین علیه نقض حقوق بشر و بازداشت علما

بحرین بحرینی ها در اعتراض به اقدامات خصمانه مقامات این کشور علیه علما و اساتید حوزه های علمیه به خیابان ها آمدند.

جوان آنلاین: مقامات بحرین رسیدگی به پرونده ده ها تن از علمای برجسته شیعه و استادان حوزه های علمیه این کشور را به ۲۲ نوامبر جاری موکول کردند.

به گزارش مهر، این اقدام در شرایطی صورت می گیرد که محدودیت هایی نیز علیه شعائر دینی و دسته های عزاداری اعمال شده و از سخنرانان و واعظان مذهبی خواسته شده است از ایفای نقش خودداری کنند. همچنین تعدادی از مداحان و مسؤولان اداری حسینیه ها و مراکز عزاداری بازداشت شده اند.

به همین دلیل شب گذشته مناطق الدراز، ستره، المالکیه، السنابس و مناطق دیگر بحرین شاهد برگزاری اعتراضات علیه اقدامات خصمانه حاکمیت بود. نیروهای امنیتی نیز علیه معترضان دست به کار شده و از گاز اشک آور استفاده کردند.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که نیروهای بحرینی در ماه های می و ژوئن بیش از ۵۰ روحانی و خطیب شیعه را بازداشت کردند. بهانه بازداشت این افراد اقدام علیه حاکمیت و ارتباط با ایران بوده است!

همچنین ۲۰ سازمان حقوق بشری از جمله دیده بان حقوق بشر و موسسه حقوق و دموکراسی بحرین در بیانیه ای نسبت به گزارشات مربوط به شکنجه بازداشت شدگان، اعتراف گیری اجباری و نبود محاکمه عادلانه ابراز نگرانی کرده اند.

برچسب ها: علمای بحرین ، اعتراضات مردم ، بحرین
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