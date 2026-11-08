کد خبر: 1389244
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

فراکسیون بدر: دولت عراق فورا گذرگاه‌های مرزی با ایران را باز کند

عراق فراکسیون پارلمانی بدر به اقدامات دولت عراق در راستای دیکته های طرف آمریکایی علیه گذرگاه های مرزی با ایران واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: فراکسیون پارلمانی بدر اعلام کرد که این فراکسیون قاطعانه با دیکته های آمریکا برای بستن گذرگاه های مرزی با ایران مخالف است.

فراکسیون مذکر تاکید کرد: سخنان وزیر خارجه عراق مبنی بر درخواست ها و دیکته های آمریکا نقشه های تدوین شده علیه مناطق جنوبی را اثبات کرده و مداخله در حاکمیت عراق محسوب می شود.

فراکسیون بدر اضافه کرد: ملت ما و نیروهای ملی عراق هرگز در برابر نقض حاکمیت کشور یا تسلیم شدن مقابل دیکته های خارجی علیه منافع ملی ساکت نخواهند ماند. ما قاطعانه سیاست محاصره را رد می کنیم و تاکید داریم که روابط ایران و عراق عمیق بوده و برآمده از خون های ریخته شده در مسیر آزادسازی و مبارزه با تروریسم است.

این فراکسیون تصریح کرد: تداوم اعمال فشار بر گذرگاه های جنوبی بیانگر معیارهای دوگانه غیر قابل قبول بوده و باید هر چه سریع تر در انها بازنگری شود. از دولت عراق می خواهیم فورا گذرگاه های بسته شده را باز کرده و منافع مردم و حاکمیت ملی را بر هر فشار خارجی ترجیح دهد.

لازم به ذکر است مردم استان میسان عراق در ادامه اعتراض‌ها به تعطیلی گذرگاه چذابه، چندین بار به خیابان‌ها آمدند و خواستار بازگشایی هرچه سریع‌تر این گذرگاه شدند.

برچسب ها: عراق ، دولت عراق ، مرز
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