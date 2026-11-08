جوان آنلاین: فراکسیون پارلمانی بدر اعلام کرد که این فراکسیون قاطعانه با دیکته های آمریکا برای بستن گذرگاه های مرزی با ایران مخالف است.

فراکسیون مذکر تاکید کرد: سخنان وزیر خارجه عراق مبنی بر درخواست ها و دیکته های آمریکا نقشه های تدوین شده علیه مناطق جنوبی را اثبات کرده و مداخله در حاکمیت عراق محسوب می شود.

فراکسیون بدر اضافه کرد: ملت ما و نیروهای ملی عراق هرگز در برابر نقض حاکمیت کشور یا تسلیم شدن مقابل دیکته های خارجی علیه منافع ملی ساکت نخواهند ماند. ما قاطعانه سیاست محاصره را رد می کنیم و تاکید داریم که روابط ایران و عراق عمیق بوده و برآمده از خون های ریخته شده در مسیر آزادسازی و مبارزه با تروریسم است.

این فراکسیون تصریح کرد: تداوم اعمال فشار بر گذرگاه های جنوبی بیانگر معیارهای دوگانه غیر قابل قبول بوده و باید هر چه سریع تر در انها بازنگری شود. از دولت عراق می خواهیم فورا گذرگاه های بسته شده را باز کرده و منافع مردم و حاکمیت ملی را بر هر فشار خارجی ترجیح دهد.

لازم به ذکر است مردم استان میسان عراق در ادامه اعتراض‌ها به تعطیلی گذرگاه چذابه، چندین بار به خیابان‌ها آمدند و خواستار بازگشایی هرچه سریع‌تر این گذرگاه شدند.