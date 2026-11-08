کد خبر: 1389243
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

افزایش مرگ‌ومیر ناشی از سرخک در آمریکا؛ سه نفر در یک هفته جان باختند

ث - موارد ابتلا به سرخک در آمریکا با ثبت حدود پنج هزار و ۲۰۰ مورد از ابتدای سال جاری میلادی، به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسیده است. همزمان، سه نفر از جمله ۲ کودک و یک زن طی یک هفته بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

جوان آنلاین: در فاصله تنها یک هفته، سه نفر در آمریکا بر اثر ابتلا به سرخک جان خود را از دست داده‌اند.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا روز شنبه(۱۶ آبان) اعلام کرد پس از مرگ یک کودک در ایالت نیویورک، یک زن در ایالت پنسیلوانیا و یک نوزاد در ایالت ویسکانسین نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند.

خبرگزاری آلمان نوشت: بر اساس اعلام این مرکز، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون حدود پنج هزار و ۲۰۰ مورد ابتلا به سرخک در تقریبا تمامی ایالت‌های آمریکا ثبت شده است. این رقم بیش از ۲ برابر شمار مبتلایان در کل سال گذشته است و به بالاترین میزان خود در چند دهه اخیر رسیده است.

این خبرگزاری ادامه داد: رابرت اف کندی جونیور وزیر بهداشت آمریکا که از سوی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور، به این سمت منصوب شده است، مدتی است به دلیل افزایش موارد ابتلا به سرخک با انتقادهایی روبه‌رو است.

در این گزارش آمده‌است: او بارها درباره اثربخشی و ارزش واکسیناسیون ابراز تردید کرده است.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس پیشتر در گزارشی نوشته بود: کودکی در منطقه‌ای روستایی در شمال ایالت نیویورک پس از ابتلا به بیماری سرخک جان خود را از دست داد.

مقام‌های ایالتی روز دوشنبه(۱۱ آبان) اعلام کردند این نخستین مرگ ناشی از سرخک در این ایالت طی ۳۰ سال گذشته است.

آسوشیتدپرس نوشت:آمریکا در سال ۲۰۰۰ با حفظ نرخ بالای واکسیناسیون، انتقال بومی بیماری سرخک را متوقف کرد، اما میزان واکسیناسیون در سال‌های اخیر کاهش یافته و به کمتر از سطح پوشش ۹۵ درصدی مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع این بیماری ویروسی رسیده است.

کتی هوکول فرماندار دموکرات نیویورک، مرگ این کودک را «یادآوری تلخی از پیامدهای تضعیف عمدی دستاوردهای چند دهه‌ای در زمینه محافظت از آمریکایی‌ها در برابر بیماری‌های قابل پیشگیری از سوی واشنگتن» توصیف کرد.

هوکول اوایل ماه گذشته میلادی به دلیل شناسایی موارد ابتلا به سرخک در ایالت‌های همسایه و مناطق روستایی نیویورک، وضعیت اضطراری ناشی از فاجعه اعلام کرد.

برچسب ها: سرخک ، بیماری ، امریکا
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