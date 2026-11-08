کد خبر: 1389242
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

گاردین، شکست جمهوریخواهان حامی ترامپ در انتخابات را فاجعه خواند

ی روزنامه گاردین شکست حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا را فاجعه توصیف کرد و نوشت: این شکست احتمالا دونالد ترامپ را بیشتر از پیشبرد برنامه های داخلی خود، به اتخاذ تصمیمات اجرایی یکجانبه متکی خواهد کرد و وی را در مسیر جنگ با دموکرات ها قرار خواهد داد.  

جوان آنلاین: گاردین با اشاره به انتخاب استفان میلر طراح برنامه های سختگیرانه ترامپ به عنوان رئیس دفتر کاخ سفید، این انتخاب را نشانه دهن کجی و توهین رئیس جمهوری آمریکا به رای دهندگان آمریکایی ارزیابی کرد و نوشت: میلر اکنون قدرتمندترین مقام دولتی غیرمنتخب است و انتخاب او نشان می دهد که کاخ سفید آماده جنگیدن می شود.

به نوشته گاردین، هر رئیس جمهور دیگری که چنین شکستی را در انتخابات تجربه می کرد باید اندکی احساس حقارت می کرد و شاید مجبور می شد که با اپوزیسیون جدید در کنگره همکاری کند.

اما ترامپ برای اولین بار در حیات سیاسی خود برخلاف این مسیر حرکت کرده و میلر را که توسط دموکرات ها و گروه های حقوق بشر به عنوان یک ناسیونالیست سفید پوست مورد انتقاد شدید قرار داشت، به عنوان قدرتمند ترین مقام غیرمنتخب در واشنگتن انتخاب کرد.

میلر طراح دستورکار افراط گرایانه مهاجرتی ترامپ و از این رو معمار موج آبی است که جمهوری خواهان را در انتخابات میان دوره ای کنگره شکست داد، زیرا بسیاری از لاتین تبار نارضایتی خود را در این انتخابات ابراز کردند. اما ترامپ به جای اخراج میلر، مقام او را ارتقا داد.

گاردین نوشت: این اقدام ترامپ به عنوان اعلام جنگ بود. میلر ۴۱ ساله، حامی یکی از اختیارات مناقشه آمیز رئیس جمهوری آمریکا است که در دو سال گذشته به هزینه کنگره اعمال کرده است. وی در بیانیه ای در سال ۲۰۱۷ اظهار داشت: قدرت رئیس جمهور برای حفاظت از کشور ما بسیار مهم است و زیر سوال نخواهد رفت.

برچسب ها: گاردین ، ترامپ ، امریکا
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