نامزد پست سخنگوی کاخ سفید، پیشنهاد ترامپ را نپذیرفت

اندکی پس از آنکه دونالد ترامپ در پستی اعلام کرد که به دانا وایت رئیس «یو اف سی» (UFC) پیشنهاد داده تا سمت سخنگوی کاخ سفید را بپذیرد، گزارش‌ها حاکی است وی این ایده را رد کرده است.

جوان آنلاین: ترامپ دیروز شنبه اعلام کرد که سمت سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید را به رئیس یو اف سی و دوست نزدیک خود پیشنهاد داده است. اما حالا یک منبع آگاه می‌گوید که مدیرعامل «مسابقات قهرمانی مبارزه نهایی» این پیشنهاد غیرمعمول را رد کرده است.

ترامپ روز شنبه در پستی در «تروث سوشال» نوشت: «خوشحالم اعلام کنم که به دانا وایت بزرگ، یک مبارز و جنگجوی خشن، شغل سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید پیشنهاد شده است.»

وی سپس توضیح داد که از این دوست قدیمی خود خواسته است «دستیاران» خود را هم بیاورد و نام ۶ مبارز UFC را فهرست و عکس‌های آنها را منتشر کرد.

رئیس‌جمهوری آمریکا افزود: «ما به این افراد نیاز داریم تا از ما در برابر چپ‌های دیوانه دفاع کنند. دانا سخنگوی مطبوعاتی خواهد بود که مانند او وجود ندارد. دانا، لطفا این شغل را بپذیر!»

یکی از دستیاران معتقد بود ترامپ در این خصوص شوخی کرده است، اما پست رئیس‌جمهوری آمریکا در تروث سوشال در حالی منتشر می‌شود که وی پس از جدایی کارولین لیویت سخنگوی سابق و حضور پنج روزه کیتی زکریا در این سمت، همچنان به دنبال یک سخنگوی جدید می‌گردد.

ترامپ به ویژه پس از شکست سنگین مقابل حزب دموکرات در انتخابات میان دوره‌ای ۳ نوامبر(۱۲ نوامبر)، برای یافتن فردی که بتواند جایگاه سخنگویی که برای او اهمیت دارد را کسب کند، با مشکل مواجه شده است.

اندکی پس از پست ترامپ، استیون چونگ مدیر ارتباطات کاخ سفید با بازنشر پیام رئیس جمهور، نوشت: «بله! انجامش بده، دانا وایت!»

از طرفی، وایت در یک نشست خبری که دیروز شنبه برگزار شد، از پاسخ به سوالی در مورد این پیشنهاد طفره رفت و گفت که قصد دارد فردا دوشنبه برای ملاقات با ترامپ به واشنگتن برود.

سی‌ان‌ان یادآوری کرده است، که زکریا پس از جنجال‌ها بر سر درستی مدرک وکالتش توسط ترامپ برکنار شد و تنها ۵ روز در این سمت باقی ماند. پیش از وی، لیویت که به مدت یک سال و نیم به عنوان سخنگوی مطبوعاتی خدمت کرده بود، در ماه اوت (مرداد) از سمت خود کناره‌گیری کرد و گفت می‌خواهد زمان بیشتری را با خانواده جوانش بگذراند. او در ماه جاری میلادی به عنوان تحلیلگر به شبکه خبری فاکس پیوست.