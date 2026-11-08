کد خبر: 1389240
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

حماس: اسرائیل عامدانه فاجعه انسانی غزه را تشدید می‌کند

ق جنبش مقاومت اسلامی «حماس» با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به طور عامدانه فاجعه‌ انسانی در نوار غزه را تشدید می‌کند، تاکید کرد که مسئولیت این تجاوزها برعهده شورای صلح است.

جوان آنلاین: جنبش حماس در بیانیه ای تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با ممانعت از ورود تجهیزات امدادی به نوار غزه با توجه فرا رسیدن فصل سرما، به طور عامدانه فاجعه انسانی در این منطقه را عمیق‌تر می‌کند.

این جنبش خاطرنشان کرد: مسئولیت تجاوزهای رژیم صهیونیستی برعهده شورای صلح و نیکولای ملادینوف، نماینده ی عالی این شورا است و کوتاهی آن ها منجر به گسترده تر شدن مشکلات و رنج های آوارگان غزه می شود.

حماس همچنین از واسطه ها و تضمین کننده ها خواست که رژیم صهیونیستی را ملزم به اجرای پروتکل انسانی کنند تا کمک ها وارد غزه شود.

پیش تر، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس تاکید کرده بود که جامعه بین‌المللی همچنان از ملزم کردن رژیم صهیونیستی به پایان محاصره غزه عاجز است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولیت اوضاع فاجعه‌بار در غزه بر عهده رژیم صهیونیستی و طرفهای بین‌المللی است، افزود: نهاد موسوم به شورای صلح و نماینده آن نیکولای ملادینوف، در تضمین ورود کمک‌های انسانی و امدادی به نوار غزه شکست خوردند.

روز گذشته مرکز اطلاع رسانی فلسطین اعلام کرد، با ورود سامانه بارشی و آغاز بارندگی از روز جمعه در غزه، شماری از چادرهای آوارگان در مناطق مختلف این باریکه در آب فرو رفتند. این وضعیت شرایط زندگی خانواده‌هایی را که در چادرهای فرسوده و با امکانات محدود به سر می‌برند، دشوارتر کرد.

صدها هزار فلسطینی پس از تخریب خانه‌هایشان همچنان در چادرها، مراکز اسکان موقت و ساختمان‌های آسیب‌دیده زندگی می‌کنند و از سرپناه مناسب در برابر بارندگی و سرمای زمستان برخوردار نیستند.

برچسب ها: حماس ، غزه ، اسرائیل
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