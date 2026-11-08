جوان آنلاین: سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخی کتبی به خبرگزاری یونهاپ گفت: با توجه به هک اخیر صرافی بایننس، بسیار مهم است که دولت‌ها با هم همکاری کنند و سهم خود را برای کاهش تهدید سایبری کره شمالی و مهار درآمدزایی غیرقانونی این کشور انجام دهند.

این اظهارات در پاسخ به پرسشی در مورد هماهنگی احتمالی بین واشنگتن و سئول در مورد تحریم‌های بیشتر پس از آنکه دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده سرقت ارزهای دیجیتال را به عاملان کره شمالی نسبت داد، مطرح شد.

این سخنگو همچنین بر اهمیت اجرای تحریم‌های بین‌المللی موجود و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی پیونگ یانگ تأکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: ما از همه کشورهای عضو سازمان ملل انتظار داریم که تحریم‌های موجود را اجرا کنند و اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای جلوگیری از تأمین مالی برنامه‌های غیرقانونی سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک کره شمالی انجام دهند.

این سخنگو افزود: تحریم‌های یکجانبه هماهنگ همچنان ابزاری قوی برای جلوگیری از جریان پولی است که از گسترش سلاح‌ها حمایت می‌کند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که یک مقام وزارت اتحاد کره جنوبی گفت سئول هنوز بحث در مورد تحریم‌ها به دلیل این حادثه را آغاز نکرده است زیرا شرایط پیرامون این سرقت هنوز به طور کامل مشخص نشده است.

وزارت امور خارجه کره جنوبی نیز به طور جداگانه اعلام کرد که در حال بررسی داخلی اقدامات احتمالی اضافی، از جمله تحریم‌های سایبری یکجانبه، است، اما هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

وزارت امور خارجه به طور مستقیم به این موضوع نپرداخت که آیا واشنگتن یافته‌های تحقیقاتی را با سئول به اشتراک گذاشته یا مذاکرات دوجانبه‌ای در مورد تحریم‌های اضافی در رابطه با این حادثه برگزار کرده است یا خیر؟

هفته گذشته، ۶.۳میلیارد دلار از صرافی بایننس سرقت شد و مقامات آمریکایی، کره شمالی را به عنوان عامل اصلی در این رویداد اعلام کردند.