- یک رسانه عربی با اشاره به تداوم حملات هوایی عربستان سعودی به یمن و پاسخ موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن، نوشت: عربستان خود را در برابر یک چالش امنیتی و نظامی مداوم می‌بیند و در جست‌وجوی راه خروج از بن‌بست است هر چند ائتلاف‌سازی نظامی نیز سودمندی و کارایی نداشته است.

جوان آنلاین: المعلومه در گزارشی با عنوان «ریاض در تنگنا؛ موشک های انصارالله، عربستان را به جستجوی برون‌رفت نظامی سوق داده»، آورده است: در تحولی که نمایانگر پیچیدگی رویارویی نظامی عربستان با یمن و گسترش تبعات منطقه‌ای است، دولت ریاض خود را در برابر یک چالش امنیتی و نظامی در نتیجه حملات موشکی و پهپادی انصارالله یمن می‌بیند و این در حالی است که سال‌ها نبرد و ائتلاف‌سازی نظامی در برابر انصارالله ناکارآمد بوده و نتوانسته نبرد را به نفع ریاض رقم بزند.

این رسانه نوشت: تحولات اخیر شکاف میان امکانات گسترده نظامی عربستان و آنچه در واقعیت میدانی با آن روبه‌رو است و دشواری ریاض در توقف حملات متوالی به تاسیسات حیاتی، فرودگاهها و مراکز مهم خود را نمایان ساخته است. این روند ریاض را به سمت گسترش همکاری نظامی با دیگران و جستجوی تجارب بیشتر برای تقویت توان دفاعی و تهاجمی خود سوق داده است.

جنگ نامتقارن یمن و تنگنای عربستان/ ریاض در تقلا برای راه‌ فرار از بن‌بست

این رسانه آورده است: عربستان به سامانه دفاع هوایی پیشرفته و شراکت نظامی با آمریکا و کشورهای غربی و منطقه‌ای دل بسته است و انصارالله نیز در نبردی نامتقارن با حملات موشکی و پهپادی عربستان را هدف قرار می‌دهد. حملات متوالی یمن، بار امنیتی، اقتصادی و نظامی بر عربستان تحمیل و توانش برای محافظت از تاسیسات حیاتی را فرسوده می‌کند. این حملات پیامدهای مهمی برای ثبات اقتصادی و وجهه امنیتی عربستان داشته و پروازها از فرودگاه‌های این کشور را دچار اختلال کرده است.

المعلومه نوشت: انصارالله در نبرد با عربستان به راهبرد موشکی و پهپادی و فشار مداوم به جای نبرد کلاسیک باز با ارتشی روی آورده که از توان تسلیحاتی و هوایی زیادی برخوردار است. این معادله یمن سبب می‌شود که تهدید علیه عربستان سعودی پابرجا بماند. در اختیار داشتن سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، حمایت کاملی از عربستان در برابر حملات متوالی به عمل نمی‌آورد و تداوم حملات، هزینه امنیتی و نظامی برای ریاض را افزایش می‌دهد.

این رسانه در ادامه با اشاره به گزارش‌ها درباره روی آوردن ریاض به سوریه برای بالا بردن توان جنگی خود، آن را گامی در مسیر استفاده عربستان از تجارب جنگی دیگران دانست.

المعلومه در ادامه با اشاره به موضع آمریکا درباره ورود سوریه به نبرد یمن، نوشت: آمریکا نگرانی خود را درباره ورود مستقیم سوریه به جنگ یمن اعلام کرده و به دمشق درباره اعزام نیرو هشدار داده است که آن را به درگیری منطقه‌ای گسترده می‌کشاند آن هم در زمانی که دولت سوریه باید بر پرونده‌های امنیتی داخلی و بازسازی تمرکز کند. هشدارهای آمریکا نشان دهنده درک واشنگتن از حساسیت گسترش رویارویی و ورود طرف‌های منطقه‌ای جدید است که نبرد یمن و عربستان را گسترده خواهد کرد.

این رسانه در پایان گزارش خود آورده است: با نگاهی به روند وقایع، عربستان سعودی با معادله‌ای پیچیده روبه‌رو است. این کشور از نظر تسلیحات، قدرت هوایی و حمایت بین‌المللی برتری آشکاری دارد، اما با حریفی روبه‌روست که از تاکتیک‌های جنگ نامتقارن استفاده می‌کند و می‌تواند از طریق حملات موشکی و پهپادی فشار نظامی را حفظ کند و پیروزی قاطع نظامی را بسیار دشوار و پیچیده سازد.

رهگیری برخی موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از یمن به معنای پایان تهدید یا موفقیت کامل ریاض در مهار آن نیست. این رویارویی با توانایی هر طرف در دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی خود و میزان خسارات و هزینه‌ها در طول درگیری سنجیده می‌شود.