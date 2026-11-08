کد خبر: 1389237
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

جنگ نامتقارن یمن و تنگنای عربستان/ ریاض در جست‌وجوی راه خروج از بن‌بست

عربستان - یک رسانه عربی با اشاره به تداوم حملات هوایی عربستان سعودی به یمن و پاسخ موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن، نوشت: عربستان خود را در برابر یک چالش امنیتی و نظامی مداوم می‌بیند و در جست‌وجوی راه خروج از بن‌بست است هر چند ائتلاف‌سازی نظامی نیز سودمندی و کارایی نداشته است.

جوان آنلاین: المعلومه در گزارشی با عنوان «ریاض در تنگنا؛ موشک های انصارالله، عربستان را به جستجوی برون‌رفت نظامی سوق داده»، آورده است: در تحولی که نمایانگر پیچیدگی رویارویی نظامی عربستان با یمن و گسترش تبعات منطقه‌ای است، دولت ریاض خود را در برابر یک چالش امنیتی و نظامی در نتیجه حملات موشکی و پهپادی انصارالله یمن می‌بیند و این در حالی است که سال‌ها نبرد و ائتلاف‌سازی نظامی در برابر انصارالله ناکارآمد بوده و نتوانسته نبرد را به نفع ریاض رقم بزند.

این رسانه نوشت: تحولات اخیر شکاف میان امکانات گسترده نظامی عربستان و آنچه در واقعیت میدانی با آن روبه‌رو است و دشواری ریاض در توقف حملات متوالی به تاسیسات حیاتی، فرودگاهها و مراکز مهم خود را نمایان ساخته است. این روند ریاض را به سمت گسترش همکاری نظامی با دیگران و جستجوی تجارب بیشتر برای تقویت توان دفاعی و تهاجمی خود سوق داده است.

جنگ نامتقارن یمن و تنگنای عربستان/ ریاض در تقلا برای راه‌ فرار از بن‌بست

این رسانه آورده است: عربستان به سامانه دفاع هوایی پیشرفته و شراکت نظامی با آمریکا و کشورهای غربی و منطقه‌ای دل بسته است و انصارالله نیز در نبردی نامتقارن با حملات موشکی و پهپادی عربستان را هدف قرار می‌دهد. حملات متوالی یمن، بار امنیتی، اقتصادی و نظامی بر عربستان تحمیل و توانش برای محافظت از تاسیسات حیاتی را فرسوده می‌کند. این حملات پیامدهای مهمی برای ثبات اقتصادی و وجهه امنیتی عربستان داشته و پروازها از فرودگاه‌های این کشور را دچار اختلال کرده است.

المعلومه نوشت: انصارالله در نبرد با عربستان به راهبرد موشکی و پهپادی و فشار مداوم به جای نبرد کلاسیک باز با ارتشی روی آورده که از توان تسلیحاتی و هوایی زیادی برخوردار است. این معادله یمن سبب می‌شود که تهدید علیه عربستان سعودی پابرجا بماند. در اختیار داشتن سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، حمایت کاملی از عربستان در برابر حملات متوالی به عمل نمی‌آورد و تداوم حملات، هزینه امنیتی و نظامی برای ریاض را افزایش می‌دهد.

این رسانه در ادامه با اشاره به گزارش‌ها درباره روی آوردن ریاض به سوریه برای بالا بردن توان جنگی خود، آن را گامی در مسیر استفاده عربستان از تجارب جنگی دیگران دانست.

المعلومه در ادامه با اشاره به موضع آمریکا درباره ورود سوریه به نبرد یمن، نوشت: آمریکا نگرانی خود را درباره ورود مستقیم سوریه به جنگ یمن اعلام کرده و به دمشق درباره اعزام نیرو هشدار داده است که آن را به درگیری منطقه‌ای گسترده می‌کشاند آن هم در زمانی که دولت سوریه باید بر پرونده‌های امنیتی داخلی و بازسازی تمرکز کند. هشدارهای آمریکا نشان دهنده درک واشنگتن از حساسیت گسترش رویارویی و ورود طرف‌های منطقه‌ای جدید است که نبرد یمن و عربستان را گسترده خواهد کرد.

این رسانه در پایان گزارش خود آورده است: با نگاهی به روند وقایع، عربستان سعودی با معادله‌ای پیچیده روبه‌رو است. این کشور از نظر تسلیحات، قدرت هوایی و حمایت بین‌المللی برتری آشکاری دارد، اما با حریفی روبه‌روست که از تاکتیک‌های جنگ نامتقارن استفاده می‌کند و می‌تواند از طریق حملات موشکی و پهپادی فشار نظامی را حفظ کند و پیروزی قاطع نظامی را بسیار دشوار و پیچیده سازد.

رهگیری برخی موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از یمن به معنای پایان تهدید یا موفقیت کامل ریاض در مهار آن نیست. این رویارویی با توانایی هر طرف در دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی خود و میزان خسارات و هزینه‌ها در طول درگیری سنجیده می‌شود.

برچسب ها: عربستان ، یمن ، جنگ یمن
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

توهم دانایی پسینی!

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

ایران در امریکا انتخابات را برد!

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

شاخ امریکا را خواهیم شکست

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

مشق مقاومت

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

طبق وصیت پدرم دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!

آب در خوابگه شیطان!

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا
خداحافظی، رونالدو؟ اینجوری هرگز
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار