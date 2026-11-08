کد خبر: 1389235
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

پیام نزدیکان ترامپ به آیزنکوت برای جایگزینی نتانیاهو

ث هم‌زمان با مأموریت گادی آیزنکوت برای تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی، منابع خبری از پیام نزدیکان دونالد ترامپ به اطرافیان وی برای تسریع تشکیل کابینه و جایگزینی بنیامین نتانیاهو خبر دادند؛ گزارشی که بار دیگر توجه‌ها را به ملاحظات واشنگتن در تحولات سیاسی داخلی اسرائیل جلب کرده است.

جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد منابع نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیامی را به اطرافیان گادی آیزنکوت، رئیس حزب یاشار منتقل کرده و از او خواسته‌اند روند تشکیل کابینه جدید را تسریع کند و جایگزین بنیامین نتانیاهو شود.

این شبکه به نقل از منابع ناشناس اعلام کرد، پیام مذکور اندکی پیش از آن به اطرافیان آیزنکوت ابلاغ شده که اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی رسماً او را مأمور تشکیل کابینه کند.

دفتر هرتزوگ روز شنبه اعلام کرده بود که وی قصد دارد آیزنکوت را مأمور تشکیل کابینه کند. بر اساس بیانیه سخنگوی رئیس رژیم صهیونیستی، در رایزنی‌های پارلمانی، نمایندگان ۶۷ کرسی از آیزنکوت و نمایندگان ۴۶ کرسی از نتانیاهو برای تشکیل کابینه حمایت کرده‌اند؛ در حالی که نمایندگان هفت کرسی نیز از معرفی نامزد مشخص خودداری کرده‌اند.

طبق قوانین رژیم صهیونیستی، آیزنکوت پس از دریافت رسمی مأموریت، ۲۸ روز برای تشکیل کابینه فرصت دارد و رئیس رژیم می‌تواند در صورت درخواست، حداکثر ۱۴ روز دیگر به این مهلت اضافه کند.

پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر (۵ آبان)، رقابت دو اردوگاه سیاسی اسرائیل برای تشکیل کابینه وارد مرحله تازه‌ای شد؛ انتخاباتی که در آن حزب لیکود به رهبری نتانیاهو ۲۷ کرسی و حزب یاشار به رهبری آیزنکوت ۲۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را کسب کردند، اما هیچ‌یک از دو طرف نتوانستند آرای لازم برای تشکیل کابینه را به دست آورند.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، اردوگاه مخالفان نتانیاهو با احتساب دو فهرست عربی به ۶۷ کرسی دست یافته است؛ با این حال، این برتری عددی لزوماً به تشکیل ائتلاف منجر نمی‌شود، زیرا برخی احزاب این اردوگاه با مشارکت احزاب عربی در کابینه مخالفت می‌کنند. از سوی دیگر، نتانیاهو با وجود برخورداری از بزرگ‌ترین حزب پارلمانی، برای تشکیل کابینه به‌تنهایی اکثریت لازم را ندارد.

در همین حال، گزارش پیام منتسب به نزدیکان ترامپ در شرایطی منتشر می‌شود که این رسانه پیش‌تر در ماه ژوئن (خرداد) نیز از برقراری تماس‌های غیررسمی مقام‌های آمریکایی با رهبران مخالف نتانیاهو، از جمله نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین و آیزنکوت خبر داده بود.

بر اساس آن گزارش، نگرانی واشنگتن از حضور چهره‌های تندرو در کابینه اسرائیل، آسیب دیدن وجهه بین‌المللی این رژیم در پی جنگ غزه و دشواری پیشبرد ابتکارهای دیپلماتیک از سوی کابینه نتانیاهو از عوامل این ارتباطات عنوان شده بود.

با این حال، حمایت علنی ترامپ از نتانیاهو در آستانه انتخابات، در کنار گزارش‌های مربوط به تماس اطرافیان او با مخالفان نخست‌وزیر، تصویری دوگانه از رویکرد واشنگتن در قبال تحولات سیاسی اسرائیل ترسیم می‌کند. اکنون نیز مأموریت آیزنکوت در تشکیل کابینه به توانایی او برای غلبه بر اختلافات داخلی اردوگاه مخالفان و جلب حمایت لازم در کنست بستگی دارد. در صورت ناکامی وی در مهلت قانونی و تمدید احتمالی آن، روند رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و کابینه نتانیاهو تا زمان تشکیل کابینه جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

برچسب ها: ترامپ ، نتانیاهو ، اسرائیل
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