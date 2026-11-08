کشتی حامل تسلیحات اوکراین در دریای سیاه هدف حمله قرار گرفت

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یک کشتی کانتینری حامل تسلیحات برای اوکراین در دریای سیاه و یک پست برق تأمین‌کننده انرژی تأسیسات نظامی ـ صنعتی این کشور در منطقه ژیتومیر را هدف قرار داده است.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: یک پست برق با ظرفیت ۳۳۰ کیلوولت در نزدیکی منطقه مسکونی «بلوشیتسی» در استان ژیتومیر اوکراین هدف قرار گرفت. این پست برق، انرژی مورد نیاز واحدهای صنایع نظامی اوکراین را تأمین می‌کرد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد یک کشتی از نوع کانتینربر که حامل تسلیحات و تجهیزات نظامی برای اوکراین بود، در آب‌های دریای سیاه و در جنوب غربی شهر اودسا هدف حمله قرار گرفت.

وزارت دفاع روسیه تأکید کرد حملات به زیرساخت‌های سوخت و انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین و کشتی‌های دریایی دخیل در انتقال محموله‌های نظامی ادامه خواهد داشت.

حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای انتقال تجهیزات نظامی اوکراین در روزهای اخیر ادامه داشته است. وزارت دفاع روسیه روز ۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۶ آبان ۱۴۰۵) نیز از حمله به یک کشتی باری حامل تجهیزات نظامی و کالاهای دومنظوره در دریای سیاه، در شرق اودسا، خبر داده بود.

این وزارتخانه همچنین از هدف قرار گرفتن یک پست برق ۳۳۰ کیلوولتی در نزدیکی شهر نووی پتروفتسی در استان کی‌یف و مخازن سوخت مورد استفاده نیروهای اوکراینی خبر داده بود.