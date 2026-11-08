شکست ماموریت پاتریوت در عربستان

پیامدهای رویارویی نظامی با یمن برای ریاض همچنان ادامه دارد و رسوایی آشکار شکست سیستم‌های پدافندی عربستان در محافظت از محوطه‌ها و تاسیسات حیاتی در اعماق خاک آن دوباره مطرح شده است.

جوان آنلاین: حملات اخیری که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، تاسیسات آرامکو در ینبع و خریص و ایستگاه‌های پمپاژ در عربستان را هدف قرار داد، نه تنها از نظر ابعاد نظامی قابل توجه بود، بلکه ضربه مهلکی را به این ادعای ریاض وارد کرد که مدت‌ها است به آمادگی زرادخانه نظامی میلیارد دلاری وارداتی خود از غرب افتخار می‌کند.

به گزارش وبگاه الخبر الیمنی، عملیات‌های اخیر ارتش یمن علیه زیرساخت‌های اقتصادی و نفتی عربستان، ناتوانی سامانه‌های پاتریوت و سایر سامانه‌های دفاعی غربی موجود در عربستان در برابر پهپادها، موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک ارتش یمن را نشان داد و ضعف موجود در ساختار امنیت ملی عربستان را آشکار ساخت.

امنیت عربستان کاملا به یک چتر حفاظتی خارجی شکننده و بسیار گران‌قیمت وابسته است و این شکست دوباره، فرماندهی نظامی را در بن‌بستی واقعی قرار داده است، به‌ویژه که هزینه‌های عملیات‌های رهگیری ناموفق افزایش یافتند و این تاثیر مستقیمی بر فرسایش بازدارندگی آن داشته است.

ریاض با وجود هزینه‌های هنگفت نظامی که منابع کشور را صرف معاملات تسلیحاتی ناموفق کرده است، خود را در تامین امنیت تاسیسات حساس اقتصادی و نفتی خود ناتوان می‌بیند.