کارشناس لبنانی: حمایت خارجی از عربستان معادلات جنگ یمن را تغییر نداده است

«فراس فرحات» کارشناس و پژوهشگر لبنانی گفت که حمایت خارجی از عربستان نتوانسته است معادلات جنگ علیه یمن را به نفع ریاض تغییر دهد.

جوان آنلاین: «فراس فرحات» در گفت وگو با شبکه خبری «العهد» درباره ارزیابی خود از روند تحولات جنگ یمن گفت: هدف از تشدید تنش توسط عربستان، رسیدن به مرحله بعد و یافتن راهی برای برون‌رفت از بحران است.

وی افزود: عربستان سعودی با وجود حمایت‌های آمریکا و "اسرائیل"، نتوانسته است وضعیت میدان نبرد در یمن را به نفع خودش تغییر دهد.

این کارشناس گفت: تلاش‌هایی برای احیای روند مذاکرات میان عربستان سعودی و یمن و پایان دادن به جنگ جاری در جریان است.

وی درباره انتشار برخی گزارش ها در مورد توسل عربستان به شبه نظامیان سوری برای شرکت در جنگ علیه یمن گفت: شبه نظامیان سوری، سوریه را ترک کرده و برای جنگ در کنار مزدورانِ تحت حمایت عربستان، راهی یمن شده‌اند.

این کارشناس با این حال افزود: ورود سوریه به جرگه کمک‌ به عربستان سعودی، گواهی بر ناتوانی ریاض در یکسره کردن جنگ به نفع خودش است. حکومت سعودی بر آن شده است تا منطقه را به سمت نبردی شدید با یمن بکشاند.

فرحات گفت: تجاوز نظامی عربستان به یمن با معادله بازدارندگی دولت صنعا و نیروهای مسلح یمن مواجه شده است. طراحی این معادله برای مقابله با جنگ همه جانبه عربستان بوده است.

این روزها درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و شبه نظامیان مورد حمایت عربستان در مناطقی از یمن شدت یافته است. چند جبهه شاهد پیشروی نیروهای مسلح یمن و عقب‌نشینی شبه نظامیان وابسته به عربستان بوده است.

نیروهای مسلح یمن علاوه بر کنترل مناطق راهبردی مهم در ساحل غربی این کشور و اشراف کامل بر تنگه باب المندب، پایگاه ها و تاسیسات اقتصادی به‌ویژه نفت و گاز را در عمق خاک عربستان و در پاسخ به حملات سعودی ها هدف قرار می دهند.