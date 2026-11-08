جوان آنلاین: منابع لبنانی از تداوم اقدامات ویرانگر رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و وقوع انفجاری در شهرک «زوطر شرقی» در نبطیه در جنوب لبنان خبر دادند. نظامیان اسرائیلی تحرکاتی نیز در داخل این شهرک انجام دادند. همچنین انفجار بزرگی در حومه شهرک «قنطره» در پی حملات اشغالگران گزارش شد.

از سوی دیگر، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز حومه شهرک «میفدون» و شهرک‌های «زبقین» و «المنصوری» در جنوب لبنان را گلوله باران کرد. همچنین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک «زوطر شرقی» و منطقه واقع میان شهرک‌های «میفدون» و «کفرتبنیت» را نیز آماج حملات خود قرار داد و آنها را زیر آتش گرفت.

همزمان منابع لبنانی اعلام کردند که پهپاد اسرائیلی، بمبی روی یکی از منازل در شهرک «تولین» انداخت که این حمله هوایی تلفاتی به همراه نداشت.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب لبنان در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف ادعایی آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است.

این توافق که پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد، با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است و منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست از خاک لبنان اشاره می‌کنند.