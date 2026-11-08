حمله هوایی به پایتخت عربستان

منابع خبری از حمله به شهر ریاض و اعلام وضعیت خطر در این شهر خبر دادند.

جوان آنلاین: سازمان دفاع مدنی عربستان از صدور هشدار خطر در شهر ریاض پایتخت این کشور خبر داد.

منابع خبری می گویند که به ریاض حمله پهپادی شده است. برخی منابع به نقل از شاهدان عینی اعلام کردند که صدای ۵ انفجار شدید در پایتخت عربستان شنیده شده است.

منابع خبری همچنین از حمله به شهر نجران خبر دادند. ساعاتی پیش نیز سازمان دفاع مدنی عربستان اعلام کرد که در شهر دمام، احساء و بقیق در شرق این کشور هشدار خطر فعال شده است.

ترکی المالکی،سخنگوی ائتلاف حامی دولت مستعفی یمن هم از رهگیری دو موشک بالستیک در آسمان ریاض که توسط انصارالله شلیک شده است، خبر داد.

این در حالی است که نیروهای مسلح یمن شامگاه شنبه با صدور بیانیه‌ای از ۶ عملیات نظامی ویژه و گسترده با استفاده از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای انفجاری به مراکز حیاتی، تاسیسات نفتی و تجمع نظامیان در عمق خاک عربستان خبر داد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نیروهای مسلح یمن در پاسخ مشروع خود به حملات عربستان سعودی علیه غیرنظامیان، با حملات پهپادی و موشکی، فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی عربستان را هدف قرار داده و هم‌زمان در حال مقابله با تحرکات و تجمع نیروهای وابسته به عربستان در داخل خاک یمن هستند.

در همین راستا سرتیپ "یحیی سریع" سخنگوی نیروهای مسلح یمن از اجرای ۶ عملیات نظامی ویژه در عمق خاک عربستان سعودی خبر داد.

وی توضیح داد که در جریان این حملات، فرودگاه بین‌المللی "ملک خالد"، انبارهای نفت و برج تقطیر شرکت آرامکو در ریاض و همچنین تأسیسات این شرکت در منطقه "خریص" هدف قرار گرفت.

از سوی دیگر وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که در پی حملات عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۸۳ غیرنظامی از جمله تعداد زیادی کودک، شهید و مجروح شده‌اند.

وزارت بهداشت یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شمار قربانیان حملات اخیر به ۳۴ شهید و ۴۹ مجروح افزایش یافته که بیشتر آنها کودک هستند.