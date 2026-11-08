اظهارات مداخله جویانه فرستاده ترامپ در عراق

در پی اقدامات مداخله جویانه آمریکا در مسائل داخلی عراق از جمله نقض حریم هوایی این کشور و جلوگیری از خرید سامانه پدافند هوایی، یک سیاستمدار عراقی با اشاره به سفر فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عراق، گفت که وی از دولت علی الزیدی خواست تا تمام گذرگاههای مرزی میان عراق و ایران را ببندد و واردات را متوقف کند.

جوان آنلاین: سفر باراک به عراق و اظهارات مداخله جویانه وی در حالی است که بسیاری از سیاستمداران و مسئولان عراقی در خصوص دخالت آمریکا در امور بغداد به ویژه مانع تراشی در مسیر نوسازی سامانه پدافند هوایی آن و نقض حریم هوایی این کشور بارها هشدار داده‌اند.

در همین ارتباط «عبدالله احمد الدلیمی» عضو ائتلاف الانبار عراق با اشاره به ماموریت تام باراک در عراق، فاش کرد که باراک از دولت علی الزیدی خواست که در راستای گسترش روابط تجاری با شیخ نشینان خلیج فارس حرکت کند و پرداخت بدهی‌های عراق به ایران را نه با دلار بلکه فقط با دینار پرداخت کند و حریم هوایی خود با ایران را به روی تردد مسافران و کالاها ببندد.

وی افزود: فرستاده ترامپ، دولت الزیدی را تهدید کرده است که در صورت امتناع از پیروی از دستورات آمریکا، تبعات وخیمی در انتظار آن خواهد بود.

این در حالی است که روز گذشته فواد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگو با الجزیره گفت: آمریکا به طور رسمی خوستار بستن همه گذرگاه‌های مرزی ما با ایران به استثنای دو گذرگاه شده است.

گفتنی است که دولت عراق از ۲۸ مهر ماه تصمیم به تعطیلی گذرگاه الشیب تا اطلاع ثانوی گرفت؛ تصمیمی که از ۲۹ مهر ماه اجرایی شد. بغداد بستن این گذرگاه را به نبود آمادگی فنی، فناوری و لجستیکی کافی برای ادامه فعالیت آن مرتبط دانسته و اعلام کرده است در حال تکمیل زیرساخت‌ها و سامانه‌های کنترلی است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که گذرگاه‌های زمینی نقش مهمی در انتقال کالا و تأمین نیازهای بازار و تداوم مبادلات اقتصادی ایران و عراق دارند و هرگونه محدودیت در فعالیت آنها می‌تواند بر روند تجارت مرزی و فعالیت فعالان اقتصادی دو کشور تاثیر بگذارد.

روز گذشته نیز تظاهراتی در مخالفت با تداوم تعطیلی گذرگاه الشیب(چذابه) در استان میسان برگزار شد.