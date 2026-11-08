کد خبر: 1389212
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۶
بين‌الملل » اخبار كلی

نماینده پارلمان لبنان: اسرائیل به دنبال نابودی قطعنامه ۱۷۰۱ و تداوم اشغالگری است

ب یک نماینده پارلمان لبنان با ضروری خواندن حضور نیروهای سازمان ملل در لبنان گفت: این نیروها ناظر بر تجاوزکاری رژیم اسرائیل هستند در حالی که این رژیم درصدد نابودی قطعنامه ۱۷۰۱ با هدف تداوم اشغالگری در جنوب لبنان است.

جوان آنلاین: «قاسم هاشم» عضو فراکسیون «توسعه و آزادی» در پارلمان لبنان در دیدار با «آنتونیو مارتینز» ژنرال اسپانیایی فرمانده بخش شرقی نیروهای سازمان ملل (یونیفیل) تاکید کرد: حضور نیروهای یونیفیل در این مرحله بسیار ضروری است زیرا آنچه لبنان در معرض آن قرار دارد یک خطر موجودیتی است.

او گفت: در حال حاضر لبنان به این نیروها نیاز دارد تا ناظر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ باشند که اسرائیل به دنبال روی‌گردانی از آن و حتی نابودی آن است تا بتواند بخش زیادی از اراضی جنوب لبنان را تحت اشغال نگه دارد. اجرای قطعنامه بین‌المللی، تعهد به حاکمیت و حق لبنان بر سرزمین خود است.

این نماینده لبنانی ضمن تاکید بر ضرورت تداوم حضور نیروهای یونیفیل، آنها را ناظرانی بر اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و کشتار و ویرانی این متجاوزان دانست. وی گفت: تلاش لبنان تمدید فعالیت این نیروهاست.

روز جمعه نیز «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در دیدار «سانرا دو وال» سفیر اتحادیه اروپا در لبنان از تداوم حضور نیروهای سازمان ملل در لبنان حمایت کرد و گفت: نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفیل) چارچوب عملیات لازم برای اجرای تمامی مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ به شمار می روند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در اوت ۲۰۲۵ با تصویب قطعنامه ۲۷۹۰، مأموریت یونیفیل را برای آخرین بار تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۰ دی ۱۴۰۵) تمدید کرد و مقرر شد پس از این تاریخ، روند کاهش نیروها و خروج تدریجی آنها حداکثر طی یک سال انجام شود.

یونیفیل که از سال ۱۹۷۸ در جنوب لبنان حضور دارد، مسئولیت نظارت بر تحولات امنیتی و کمک به اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت را برعهده داشته است. با پایان مأموریت عملیاتی این نیروها، مسئولیت تأمین امنیت جنوب لبنان بیش از گذشته برعهده ارتش این کشور قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: لبنان ، جنگ لبنان ، لبنانی ها
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