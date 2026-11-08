مفتی صور و جبل عامل لبنان ضمن تاکید بر ضرورت تقویت وحدت ملی، آن را نیازی اساسی برای مقابله با چالش‌ها و دودستگی‌ها دانست.

جوان آنلاین: شیخ «حسن عبدالله»، مفتی صور و جبل عامل، گفت: وحدت ملی دیگر صرفاً یک گزینه سیاسی یا شعاری نیست که در مناسبت‌های خاص مطرح می‌شود، بلکه به یک ضرورت ملی فوری تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اهمیت تقویت این باور که لبنان وطن همه شهروندانش و حفظ ثبات و وحدت آن مسئولیتی مشترک است، اظهار داشت: مرحله کنونی نیازمند گفتمانی وحدت‌بخش و درجه بالایی از مسئولیت ملی است و حفظ وحدت داخلی، راهی برای تحکیم همبستگی در مواجهه با همه چالش‌ها است.

شیخ حسن عبدالله از دولت لبنان خواست تا نهایت توجه خود را به پرونده آوارگان معطوف کند و برای تأمین نیازهای اولیه آنها و تضمین ملزومات یک زندگی شرافتمندانه، از جمله سرپناه، توجه به امور بهداشتی، خدمات اجتماعی و آموزش، تلاش کند.

وی تأکید کرد که حمایت از آوارگان یک وظیفه ملی، اخلاقی و انسانی است و پایان رنج آنها تلاش‌های مشترک دولت، نهادها و سازمان‌های مدنی و بشردوستانه را طلب می کند.