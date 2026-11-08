دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به وزارت دادگستری دستور داد تا دموکرات‌ها را به دلیل «تهدید بسیاری از مردم» به استیضاح و سایر اشکال مجازات، مورد بررسی و تحقیق قرار دهد.

جوان آنلاین: نامزدهای دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه جمهوری‌خواهان ترامپ را شکست دادند و از ژانویه کنترل کنگره را رسما به دست می‌گیرند.

رهبران حزب دموکرات وعده داده بودند که پس از به قدرت رسیدن، با برگزاری جلسات استماع و انجام تحقیقات در مورد اقدامات دولت ترامپ، نظارت کنگره بر قوه مجریه را دوباره برقرار خواهند کرد.

ترامپ این وعده دموکرات‌ها را «عملی مجرمانه» خواند و آنها را به ارسال «نامه‌های تهدیدآمیز به افراد زیادی که همه بی‌گناه هستند» متهم کرد.

اعضای کنگره نسخه‌هایی از نامه‌هایی را منتشر کرده‌اند که در آنها خواسته شده است تا اسنادی در مورد موضوعاتی مانند کمک‌های مالی شرکت‌های فناوری برای سالن رقص بزرگی که ترامپ در کاخ سفید می‌سازد، ارائه شود.

پست ترامپ همچنین به الیسا اسلاتکین سناتور دموکرات از میشیگان اشاره داشت که ماه گذشته در سخنانی در دانشگاه شیکاگو پیشنهاد داد که کنگره باید در مورد افرادی که سیاست‌های ترامپ را اجرا کردند، تحقیق کند.

وزارت دادگستری ترامپ پیش از این نیز تحقیقاتی در مورد اسلاتکین انجام داده بود. اسلاتکین پیشتر تحلیلگر سیا بوده و جزو گروهی از قانونگذاران دموکرات باسابقه در حوزه امنیت ملی است.