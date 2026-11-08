کد خبر: 1389208
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

مقام انصارالله: حمله مستمر عربستان به تأسیسات و اهداف غیرنظامی جنایت جنگی است

انصارالله «محمدعلی الحوثی» عضو شورای عالی سیاسی یمن بامداد یکشنبه اعلام کرد تجاوز و حمله مستمر عربستان به تأسیسات و اهداف غیرنظامی جنایت جنگی است که با گذشت زمان از بین نمی‌رود.

جوان آنلاین: الحوثی تأکید کرد هدف قرار دادن غیرنظامیان، اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌ها از سوی عربستان طی ۱۲ سال گذشته جنایت جنگی است و مرتکبان آن از مجازات در امان نخواهند ماند.

وی کشورهای متجاوز را مسئول کامل هدف قرار دادن، تخریب و ریختن عمدی خون یمنی‌ها و رنج‌های ناشی از آن در گذشته و حال دانست.

عضو شورای عالی سیاسی یمن افزود ادامه جنایات عربستان با تعقیب و قصد قبلی در کشتن مردم و نابودی دارایی‌ها نشان می‌دهد این رخدادها اتفاقی نیستند.

وزیر بهداشت دولت تغییر وسازندگی یمن از شهادت و مجروح‌شدن یکهزار و ۳۹ تن بر اثر حملات و تحرکات نظامی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها (۲۲ تیرماه) علیه این کشور خبر داد.

«قاسم بحییح» وزیر بهداشت یمن اعلام کرد شمار شهدای حمله هوایی عربستان به منازل یمنی ها در روستای «الشریه» در شهرستان بنی‌حشیش استان صنعا، بر اساس آمار اولیه به ۳۲ تن رسیده و ۳۸ تن نیز زخمی شدند.

وی همچنین گفت که در حمله هوایی عربستان به بازار «الحضاره» در شهرستان الوازعیه استان تعز ۳۰ تن کشته و ۱۳ تن دیگر زخمی شدند که احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

به گفته وزیر بهداشت یمن، طی هشت روز گذشته ۱۹۹ نفر در استان تعز شهید یا زخمی شدند و مجموع قربانیان حملات و تحرکات نظامی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها علیه یمن (۲۲ تیرماه) به یک‌هزار و ۳۹ نفر رسیده است.

«عمر البخیتی» سخنگوی دولت «تغییر و سازندگی» یمن در صنعا در واکنش به حمله عربستان علیه مردم یمن در روستای «الشریه» تأکید کرد که این جنایت عزم ملت یمن علیه عربستان را راسخ‌تر می‌کند.

سخنگوی دولت یمن گفت: حمله عربستان به خانه‌های شهروندان در روستای الشریه و هدف قرار دادن امدادگران به منزله عبور از همه سطوح وحشی‌گری و جنایت است.

وی تصریح کرد: دشمن سعودی مجازات مناسبی برای این جنایت وحشیانه که نقض آشکار همه هنجارها و معاهدات بین‌المللی است، دریافت خواهد کرد؛ کشتارهای وحشیانه‌ای که رژیم جنایتکار سعودی مرتکب می‌شود، آن را در برابر ضربات دردناک قرار خواهد داد.

البخیتی تأکید کرد: این جنایت‌ها تنها عزم و اراده ملت یمن برای بیرون راندن اشغالگر سعودی از سراسر اراضی یمن را بیشتر می‌کند و ما جامعه جهانی را مسئول سکوت و همدستی در برابر تداوم جنایت‌های دشمن سعودی علیه مردم یمن می‌دانیم.

برچسب ها: انصارالله ، انصارالله یمن ، جنگ یمن
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