گردان های سیدالشهدا اظهارات وزیر خارجه عراق درباره حل و فصل سلاح را رد کرد

جوان آنلاین: این گروه در بیانیهای تأکید کرد به سند «توافقنامه حاکمیت» که با چارچوب هماهنگی گروه شیعیان و علی فالح الزیدی نخستوزیر امضا شده پایبند است.
گردان های سیدالشهدا همچنین اعلام کرد درباره سلاح خود هیچ موضعی را اعلام نکرده، نپذیرفته و امضا نکرده است.
فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق دیروز شنبه در گفتوگو با شبکه الجزیره مدعی شده بود که نخستوزیر این کشور با چهار گروه مسلح از جمله عصائب اهل الحق و گردانهای سید الشهدا در مورد پرونده ساماندهی سلاح به توافق رسیده است و مذاکرات با جنبش النجبا و گردانهای حزبالله عراق ادامه دارد.