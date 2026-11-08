«احمد الطیبی» رئیس فراکسیون «فهرست مشترک» در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) شنبه شب اعلام کرد که گادی آیزنکوت رهبر حزب یشار که مأمور تشکیل کابینه شده، باید دولتی اقلیتی با حمایت خارجی فهرست‌های عربی تشکیل دهد و هدف این فراکسیون سرنگونی دولت نتانیاهو است.

جوان آنلاین: الطیبی گفت: کابینه نتانیاهو در حق بسیاری از اقشار جنایت کرده و او بزرگ‌ترین خرابکار اسرائیل و منطقه است.

وی افزود فراکسیون آن‌ها عاملی تعیین‌کننده در رایزنی‌های جاری است و کابینه کنونی نتانیاهو، یک دولت اقلیت است.

الطیبی تأکید کرد با نتانیاهو مذاکره نمی‌کنند و گزینه آن‌ها فراهم کردن زمینه برای تشکیل کابینه آیزنکوت است.

وی همچنین اعلام کرد که فراکسیون فهرست مشترک، درخواستی برای برگزاری جلسه فوری جهت انتخاب رئیس کنست ارائه خواهد داد و رئیس کنونی کنست را خدمتگزار نتانیاهو و سیاست‌های وی دانست.

اظهارات الطیبی ساعتی پس از آن بیان می شود که اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، گادی آیزنکوت رهبر حزب یشار و رقیب انتخاباتی نتانیاهو را مأمور تشکیل کابینه کرده است.

حزب یشار به ریاست آیزنکوت ساعتی پس از اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره تشکیل کابینه متحد اعلام کرد که وی ابتدا باید از احزاب افراطی کناره گیری کند.

رئیس حزب یشار افزود: اگر لیکود و متحدان این حزب تمایل دارند که به کابینه وحدت ملحق شوند، باید ائتلاف با احزاب افراطی را کنار بگذارند و به کابینه تحت ریاست من بپیوندند.

دفتر رئیس رژیم صهیونیستی با اعلام این خبر افزود که هرتزوگ پس از پایان رایزنی‌هاش، آیزنکوت را مأمور تشکیل کابینه کرده است.

این دفتر افزود که نامه مأموریت تشکیل کابینه، عصر فردا به آیزنکوت تحویل داده خواهد شد.

دفتر هرتزوگ همچنین مدت زمانی را که آیزنکوت برای تشکیل کابینه دارد ۲۸ روز اعلام کرد که تا ۱۴ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.