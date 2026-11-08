جوان آنلاین: تیم بارلاتوری مشاور پیت هگست وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که وی قصد ندارد قبل از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ از سمت خود کناره گیری کند.

این در حالی است که گزارشاتی در خصوص احتمال رأی مثبت اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به برکناری وی منتشر شده است.

مشاور هگست اضافه کرد: او هیچ جا نخواهد رفت و در سمت خود باقی خواهد ماند.

پیشتر شبکه سی ان ان گزارش داده بود که مجلس نمایندگان احتملا طی هفته جاری به برکناری هگست رأی مثبت دهد و تعدادی از جمهوری خواهان نیز از این موضوع حمایت خواهند کرد.

توماس مسی نماینده جمهوری خواه نیز گفته بود که این موضوع را پیش خواهد برد و تنها با استعفای هگست عقب نشینی خواهد کرد.

این شبکه گزارش داد که برخی جمهوری خواهان هگست را مسئول برآوردهای نادرست در خصوص جنگ علیه ایران می دانند.