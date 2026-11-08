کد خبر: 1389192
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی شد

س اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، گادی آیزنکوت را در یک فرصت ۲۸ روزه مأمور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی کرد. 

جوان آنلاین: اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی شب گذشته اعلام کرد که گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یشار» را مأمور تشکیل کابینه کرده است.

هرتزوگ اعلام کرد که آیزنکوت برای تشکیل کابینه ، ۲۸ روز فرصت خواهد داشت که این مهلت تا ۱۴ روز دیگر نیز قابل تمدید است.

آیزنکوت روز پنجشنبه، پس از رایزنی احزاب با هرتزوگ، حمایت اکثریت اعضای کنست را برای تصدی سمت نخست‌وزیری به دست آورد؛ موضوعی که زمینه را برای اعطای مأموریت تشکیل کابینه آینده به او فراهم کرد.

هرتزوگ پس از این دیدارها اعلام کرد نمایندگان فراکسیون‌های پارلمانی که در مجموع ۶۷ کرسی در اختیار دارند، از آیزنکوت حمایت کرده‌اند؛ در حالی که فراکسیون‌های دیگری با مجموع ۴۶ کرسی، خواستار مأمور شدن بنیامین نتانیاهو برای تشکیل کابینه شده‌اند.

رئیس رژیم صهیونیستی با وجود آنکه نتیجه این رایزنی‌ها را «روشن» توصیف کرد، گفت پیش از اعطای مأموریت رسمی تشکیل کابینه ، دور دیگری از گفت‌وگوها را با سران احزاب برگزار خواهد کرد تا مواضع آنان روشن‌تر شود.

از سوی دیگر حزب یشار در واکنش به اظهارات نتانیاهو در خصوص تشکیل کابینه یکپارچه در سرزمین‌های اشغالی، او را به دورویی متهم کرد و با انتقاد از وی، اعلام کرد که نتانیاهو باعث «شکاف در جامعه اسرائیل» شده و کابینه‌های یکپارچه‌ای که خود تشکیل داده بود، را تضعیف کرده است.

انتخابات برگزارشده در ۲۷ اکتبر بدون آنکه هیچ‌یک از دو اردوگاه سیاسی بتواند اکثریت پارلمانی را به دست آورد، پایان یافت. بر اساس نتایج انتخابات ، حزب لیکود به ریاست نتانیاهو ۲۷ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را کسب کرد. ائتلاف «ملی ـ مذهبی» او نیز ۵۳ کرسی به دست آورد؛ در مقابل، ائتلاف مخالفان به رهبری آیزنکوت ۴۸ کرسی کسب کرد. دو حزب عربی نیز در مجموع ۱۹ کرسی به دست آوردند که نتیجه‌ای بی‌سابقه در تاریخ انتخابات رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.

برچسب ها: اسرائیل ، رژیم صهونیستی ، فلسطین
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