جوان آنلاین: صدها صهیونیست در تل آویو با برگزاری تظاهرات گسترده از سران جریان معارض در رژیم صهیونیستی خواستند یک کابینه ائتلافی با حضور احزاب عربی تشکیل دهند. جریان معارض موسوم به بلوک تغییر ۶۷ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی را در انتخابات پارلمانی رژیم به دست آوردند.

صهیونیست های شرکت کننده در این تظاهرات اعلام کردند که تشکیل کابینه معارضان و احزاب عربی تنها راه برای پایان دادن به قدرت نتانیاهو و آغاز مرحله سیاسی جدید در رژیم صهیونیستی است.

آنها تاکید کردند که ائتلاف نتانیاهو در انتخابات رژیم شکست خورده و اکثریت را از دست داده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی شب گذشته گزارش دادند که اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم گادی آیزنکوت، رئیس حزب یاشار را رسما مأمور تشکیل کابینه کرد.

این مأموریت آیزنکوت به مدت ۲۸ روز که تا ۱۴ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود، (مجموعا ۴۲ روز) فرصت خواهد داشت که کابینه خود را تشکیل دهد.