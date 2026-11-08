وال استریت ژورنال به آینده سیاسی معاون رئیس جمهور آمریکا بعد از شکست سنگین جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای پرداخت.

جوان آنلاین: روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی تاکید کرد جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بارها نسبت به پیامدهای جنگ با ایران برای حزب جمهوری خواه ابراز نگرانی کرده بود و این نگرانی ها در نهایت با شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای و از دست رفتن اکثریت کنگره اثبات شد.

بر اساس این گزارش، شکست سنگین جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای، آینده سیاسی جی دی ونس و احتمال نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ را با ابهام روبه رو کرده است.

ونس و نزدیکانش پس از شکست جمهوری خواهان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا او باید برای ورود به رقابت های ریاست جمهوری آینده تلاش کند یا خیر.

نزدیکان معاون رئیس جمهور تصریح کردند که ونس از مدت ها پیش از انتخابات نسبت به احتمال شکست گسترده جمهوری خواهان آگاه بود. وی بارها گفته بود که نگران است پیامدهای جنگ با ایران به زیان جمهوری خواهان تمام شود.

وال استریت ژورنال مدعی شد که ونس پیش از آغاز جنگ تلاش کرده بود ترامپ را به ادامه مسیر دیپلماسی با ایران ترغیب کند. وی همچنین به صورت محرمانه اطلاعات نظرسنجی درباره پیامدهای احتمالی یک جنگ گسترده با ایران جمع آوری کرده بود.

برخی حامیان مالی جمهوری خواهان پس از انتخابات، حمایت از ونس برای نامزدی ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۸ را زیر سوال برده و نام ران دیسانتیس، فرماندار فلوریدا را به عنوان گزینه جایگزین مطرح کرده اند.