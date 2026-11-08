شنیده شدن صدای چند انفجار در پایتخت عربستان

جوان آنلاین: رسانه ها از شنیده شدن صدای چند انفجار در ریاض پایتخت عربستان خبر دادند.

همچنین به خطر احتمالی در ریاض بعد از فعال شدن هشدارها در الاحساء، الظهران و بقیق اشاره شده است.

پایگاه فلایت رادار نیز ساعاتی قبل اعلام کرد که حرکت هواپیماها در فرودگاه فهد واقع در شهر الدمام در شرق عربستان متوقف شده است.

بر اساس این گزارش، هواپیماها بر فراز شهر الدمام عربستان سرگردان شده و نمی توانند در فرودگاه فهد فرود بیایند.

نیروهای مسلح یمن پیشتر چندین نوبت از هدف قرار دادن این فرودگاه در پاسخ به جنایات عربستان علیه مناطق مختلف به ویژه بخش های غیرمسکونی خبر داده بودند.