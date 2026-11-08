اعزام هزاران تروریست از سوریه برای کمک به عربستان

خبرگزاری فرانسه به قصد سوریه برای اعزام هزاران تروریست با هدف کمک رسانی به عربستان در تجاوز علیه یمن اشاره کرد.

جوان آنلاین: خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع یمنی گزارش داد که سوریه ۳ هزار تروریست را برای مشارکت در تجاوز علیه یمن در چارچوب ائتلاف سعودی اعزام خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، توافق مذکور در جریان سفر ابومحمد جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه به عربستان و دیدار با محمد بن سلمان صورت گرفته است. منابع مذکور گفتند که این توافق بر استقرار بیش از ۱۰ هزار تروریست طی چند مرحله تاکید دارد.

آنها اضافه کردند که عناصر سوری مستقر در یمن مأمور نظارت بر عملیات پهپادی در منطقه خواهند بود.

روز گذشته نیز رویترز به نقل از ۲ منبع نظامی سوری و یک مسئول آمریکایی فاش کرد که ده ها عنصر نظامی سوری طی هفته های اخیر با هدف آموزش عناصر سعودی و مهره های مزدور یمنی وارد عربستان شده اند.

بر اساس این گزارش، مسئول آمریکایی مذکور هشدار داد که استقرار عناصر سوری برای کمک به عربستان در جنگ علیه یمن ممکن است باعث شود این کشور به درگیری های گسترده تری کشیده شود که تبعات زیادی برای سوریه خواهد داشت.

این در حالی است که یک منبع سیاسی در سوریه در گفتگو با سانا مدعی شد که حرف و حدیث ها در خصوص اعزام نیرو به یمن پایه و اساس ندارد.