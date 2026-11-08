دست رد دوست نزدیک ترامپ به سینه رئیس جمهور

مدیر عامل UFC و دوست نزدیک ترامپ به پیشنهاد وی برای تصدی پست سخنگوی کاخ سفید واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: یک منبع آگاه در گفتگو با سی ان ان اعلام کرد که دانا وایت مدیر عامل UFC بزرگترین سازمان برگزارکننده مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی جهان و دوست نزدیک دونالد ترامپ درخواست وی مبنی بر پذیرفتن پست سخنگوی کاخ سفید را رد کرد.

ترامپ روز گذشته از طریق فضای مجازی اعلام کرد که پیشنهاد داده وایت این پست را بعد از کارولین لیفت بپذیرد.

یکی از معاونان ترامپ مدعی شد که این پیشنهاد وی مزاح بوده است. این در حالی است که مدیر بخش ارتبطات کاخ سفید پست ترامپ در این خصوص را بازنشر داد.

ترامپ برای پیدا کردن سخنگوی جدید کاخ سفید بعد از رفتن کارولین لیفت در اوت گذشته و برکناری کتی زکریا تنها بعد از ۵ روز با مشکلات زیادی رو به رو شده است.