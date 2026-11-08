جوان آنلاین: محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد: تجاوزات دشمن سعودی علیه غیرنظامیان و مناطق مسکونی در یمن جنایات جنگی است.

وی اضافه کرد: این جنایات هرگز باعث تسلیم شدن ملت عزتمند یمن نخواهد شد بلکه قدرت، عزت و ایستادگی آنها را تقویت می کند.

شب گذشته وزیر بهداشت یمن اعلام کرد: شمار شهدای حمله هوایی عربستان به منازل شهروندان در روستای «الشریه» در شهرستان بنی‌حشیش استان صنعا، بر اساس آمار اولیه به ۳۲ نفر رسیده و ۳۸ نفر نیز زخمی شدند.

وی افزود عملیات بیرون‌کشیدن پیکرهای شهدا از زیر آوار خانه‌هایی که هدف حمله جنگنده‌های سعودی قرار گرفته‌اند، همچنان ادامه دارد.

وزیر بهداشت یمن همچنین گفت که جنگنده‌های عربستان در جریان تلاش امدادگران و نیروهای امدادی برای بیرون‌آوردن مجروحان از محل این حمله، آنان را نیز هدف قرار دادند.