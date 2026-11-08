نجات ۲۲ تن از خدمه یک کشتی باری در دریای عمان

جوان آنلاین: گارد ملی امارات متحده عربی با اعلام این خبر افزود که این افراد که ۲۲ تن بودند در نتیجه وقوع آتش‌سوزی در یک کشتی باری در دریای عمان، در آستانه غرق شدن بودند، که نجات پیدا کردند.

ساعاتی پیش بود که سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که گزارشی مبنی بر وقوع حادثه‌ای میان یک کشتی فله‌بر و نیروهای نظامی در دریای عمان دریافت کرده است.

این سازمان در اطلاعیه‌ای افزود که این حادثه در حدود ۱۸ مایل دریایی شرق «خورفکان» در امارات رخ داده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد: در زمان انتشار این گزارش، وضعیت خدمه، میزان خسارات وارده و پیامدهای زیست‌محیطی نامشخص است. مقام‌ها از این حادثه مطلع شده‌اند و تحقیقات درباره آن جریان دارد.

این سازمان افزود: به شناورها توصیه می‌شود ضمن در نظر گرفتن آخرین اطلاعات مربوط به امنیت دریایی، نسبت به تحولات محیط عملیاتی هوشیار باشند.