هشدار نسبت به سه نشانه سیل و رانش زمین و پنج اشتباه مرگبار هنگام رانندگی

جمعیت هلال احمر بر جدی گرفتن سه نشانه هشدار سیل و رانش زمین تأکید کرد و همچنین درباره ۵ اشتباه مرگبار پشت فرمان هنگام سیل هشدار داد.

جوان آنلاین: جمعیت هلال احمر تأکید کرد: با افزایش احتمال سیل و رانش زمین در مسیر‌های رودخان‌های و کوهستانی، توجه به سه نشانه هشداردهنده میتواند جان مسافران و ساکنان مناطق پرخطر را نجات دهد.

جمعیت هلال احمر در این باره اعلام کرد:

در شرایطی که احتمال وقوع سیلاب و رانش زمین در مناطق کوهستانی و حاشیه رودخانه‌ها وجود دارد، شناخت علائم هشداردهنده پیش از بحران اهمیت حیاتی دارد. بر این اساس، اگر در کنار رودخانه یا در مسیر‌های کوهستانی هستید، به سه نشانه مهم توجه کنید.

نخست، تغییر رنگ آب رودخانه؛ اگر آب رودخانه ناگهان از حالت شفاف به کدر و گلآلود تغییر کند، این موضوع نشانه حرکت سیلاب در بالادست است.

دوم، تغییر سطح آب؛ افت عجیب و ناگهانی سطح آب میتواند نشانه گرفتگی مسیر سیلاب در بالادست و ایجاد یک موج بزرگ در مسیر پایین دست باشد.

سوم، صدا‌های غیرعادی؛ شنیدن غرش کوهستان، صدای برخورد سنگ‌ها یا برخورد تنه درختان در بالادست، هشداری برای وقوع رانش زمین یا سیلاب است.

جمعیت هلال احمر همچنین با هشدار درباره خطرات رانندگی در شرایط سیلاب، پنج اشتباه مرگبار رانندگان را که میتواند جان آنها را به خطر بیندازد، تشریح کرد.

جمعیت هلال احمر در این باره اعلام کرد:

هنگام وقوع سیل، برخی رفتار‌های پشت فرمان میتواند فاجعه بار باشد.

بر این اساس، ورود به جاده آبگرفته نخستین اشتباه مرگبار است؛ زیرا عمق آب و سلامت مسیر مشخص نیست.

دومین اشتباه، اعتماد به شاسی بلند است؛ ارتفاع خودرو مانع شناور شدن یا واژگونی آن در آب نمیشود.

سومین اشتباه، سرعت گرفتن برای عبور از آبگرفتگی است؛ چراکه کنترل خودرو ممکن است از دست برود.

همچنین توقف روی پل یا کنار رودخانه از دیگر اشتباهات خطرناک است؛ زیرا خطر تخریب مسیر و بالا آمدن ناگهانی آب وجود دارد.

پنجمین اشتباه نیز نادیده گرفتن موانع و هشدارهاست؛ عبور موفق خودرو‌های دیگر نشانه ایمنی مسیر نیست.