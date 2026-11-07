کد خبر: 1389161
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۳
اقتصاد » اخبار کلی

معاون بانک مرکزی:۴۹۴ همت برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده اختصاص یافت

1 معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی از بررسی بیش از ۴۹۴ همت تسهیلات، اعتبار و ضمانت‌نامه برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده خبر داد.

جوان آنلاین: وحید ماجد شامگاه شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار کرد: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان بوشهر پس از کسر سپرده قانونی به حدود ۸۵ درصد رسیده که بیانگر سهم قابل توجه منابع بانکی در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی استان است.

به گزارش مهر، وی با تشریح عملکرد نظام بانکی کشور در حوزه تأمین مالی افزود: مجموع تسهیلات پرداختی، اعتبارات و ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای به ۹ هزار و ۶۸۰ همت رسیده که این میزان در مقایسه با ۱۲ ماه گذشته رشد ۷۵ درصدی داشته است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت هدایت هدفمند منابع بانکی به سمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی واقعی بیان کرد: استفاده از ابزار‌های نوین تأمین مالی یکی از رویکرد‌های بانک مرکزی برای افزایش اثربخشی منابع و پشتیبانی از بخش‌های مولد اقتصاد است.

ماجد همچنین با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در شرایط بحران و تهدید‌های اخیر گفت: شبکه بانکی و نظام پرداخت کشور در این شرایط پایداری خود را حفظ کرده و خدمات‌رسانی در این بخش بدون اختلال جدی ادامه یافته است.

وی در ادامه از پیش‌بینی منابع قابل توجه برای حمایت از واحد‌های اقتصادی آسیب‌دیده خبر داد و تصریح کرد: بیش از ۴۹۴ همت تسهیلات، اعتبار و ضمانت‌نامه برای بنگاه‌های آسیب‌دیده مورد کارشناسی قرار گرفته که تخصیص این منابع از طریق ستاد بازسازی انجام خواهد شد.

برچسب ها: وحید ماجد ، بانک مرکزی ، بنگاه های اقتصادی
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