ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

جوان آنلاین: شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و از دست رفتن کنترل هر دو مجلس کنگره، دونالد ترامپ را در موقعیتی قرار داده که حتی از احتمال تغییر در کابینه‌اش سخن می‌گوید. رئیس‌جمهور امریکا در پاسخ به پرسشی درباره برکناری اعضای دولت پس از این شکست گفت «تا حدودی» چنین انتظاری وجود دارد؛ پاسخی کوتاه که در کنار استعفا‌ها و جابه‌جایی‌های تازه، از آغاز دوره‌ای پرتنش در کاخ سفید حکایت دارد.

جمعه شب در گفت‌وگوی ترامپ با شبکه سی‌بی‌اس، خبرنگار از او پرسید: «در زندگی قبلی‌تان به این معروف بودید که بار‌ها و بار‌ها می‌گفتید: اخراجی! پس از چنین شکست بزرگی در انتخابات میان‌دوره‌ای، انتظار دارید کسی را از اعضای تیم خود برکنار کنید؟» ترامپ در پاسخ گفت: «بله، همین‌طور است؛ تا حدودی.» نکته قابل توجه اینکه ترامپ برخلاف دفعات قبل که اغلب به تندی به این نوع سؤال‌های خبرنگاران جواب می‌داد، این دفعه با اشاره به اعضای کابینه‌اش افزود: «من کابینه‌ام را دوست دارم. فکر می‌کنم عملکرد خوبی دارند، اما شاید چند تغییر انجام بدهم.» یکی از مهم‌ترین نام‌هایی که در این میان مطرح شده، پیت هگست، وزیر جنگ امریکاست. شبکه سی‌بی‌اس پیش‌تر گزارش داده بود ترامپ پس از شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان، نظر مشاوران خود را درباره ادامه فعالیت هگست جویا شده، ولی در اظهارات علنی از عملکرد او دفاع کرده و گفته که به وزیر جنگ اعتماد دارد. هرچند برکناری هگست هنوز قطعی نیست، اما ادامه حضور او در پنتاگون نیز از نگاه رسانه‌ها و ناظران سیاسی بدون چالش نخواهد بود.

فشار‌ها تنها متوجه هگست نیست. بر اساس گزارش واشینگتن‌پست، نام ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، و دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، نیز در ارزیابی‌های داخلی درباره مسئولیت پیامد‌های جنگ ایران مطرح شده است. برخی مقام‌ها معتقدند ارزیابی‌های بیش از حد خوش‌بینانه درباره جنگ و هشدار ناکافی درباره هزینه‌ها، محدودیت تسلیحاتی و خطرات نظامی، در تصمیم‌گیری‌های دولت نقش داشته است. نام ران دی‌سانتیس، فرماندار فلوریدا، نیز به‌عنوان گزینه احتمالی جایگزینی هگست مطرح شده، هرچند این موضوع در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای است. البته تغییرات منتظر اظهارنظر‌های ترامپ و اعضای تیم او نماندند و همین دیروز، اعلام کرد استفن میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید، جایگزین سوزی وایلز در این سمت می‌شود و وایلز به تیم سیاسی او منتقل خواهد شد. در وزارت دادگستری نیز استعفای چند مقام ارشد، از جمله هارمیت دیلون، جان آیزنبرگ و جیسون ریدینگ کینونس، فضای این وزارتخانه را متأثر کرده است. ظاهراً، دلیل اصلی فشار برای خانه‌تکانی مجموعه‌ای از ناکامی‌های سیاسی و اقتصادی است که در صدر آنها، جنگ با ایران، افزایش هزینه‌های انرژی و فشار بر معیشت خانوار‌ها قرار دارد که دو مورد اخیر، خود تحت تأثیر جنگ قرار دارند. در کنار این، سیاست‌های تعرفه‌ای و نارضایتی از عملکرد دولت، به عوامل مهم شکست جمهوری‌خواهان تبدیل شده‌اند.

تغییر اعضای دولت برای ترامپ فقط یک جابه‌جایی اداری نیست؛ راهی برای پاسخ دادن به انتقادها، فاصله گرفتن از مسئولیت ناکامی‌ها و بازسازی موقعیت سیاسی خود است. جی‌دی ونس، معاون ترامپ، جنگ را یکی از دلایل شکست حزب دانسته است. از سوی دیگر، دموکرات‌ها نیز با در اختیار گرفتن کنگره می‌توانند طرح‌های دولت را متوقف کنند، انتصاب‌ها را به چالش بکشند و تحقیقات گسترده‌تری درباره عملکرد مقام‌های دولت به راه بیندازند. ریچارد نیل نماینده امریکا و عضو حزب دموکرات گفته که پیش‌بینی می‌کند ریاست کمیسیون مجلس نمایندگان که مسئول مالیات‌ها و تجارت است به وی بازگردانده شود و او در این صورت برای لغو تعرفه‌های گمرکی غیرقابل‌توجیه ترامپ در کنار قرارداد‌های تجاری امضاشده پشت در‌های بسته تلاش خواهد کرد. فشار دیگر به آینده سیاسی حزب جمهوری‌خواه بازمی‌گردد. گزارش‌ها حاکی است شکست اخیر، موقعیت چهره‌هایی مانند ونس و مارکو روبیو را که از گزینه‌های احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ محسوب می‌شوند، پیچیده‌تر کرده است.