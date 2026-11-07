دیپلماسی «اتمام حجت» ایران در سایه تهدید نظامی

با افزایش تحرکات امریکا و رژیم صهیونیستی برای ماجراجویی مجدد، مقامات سیاسی تهران در حال اتمام حجت به دولت‌های منطقه هستند. عراقچی گفته که طی دو روز با ۱۲ همتای خود گفت‌و‌گو کرده و پیامد‌های اقدامات واشینگتن و تل‌آویو را به آنها گوشزد کرده است، با این تأکید که ایران در دفاع از تمامیت ارضی خود هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد کرد.

جوان آنلاین: ایران در حالی از طریق میانجی‌ها برای حل اختلافات با امریکا و پیشبرد مسیر دیپلماتیک تلاش می‌کند که هم‌زمان آمادگی خود را برای هرگونه رویارویی نظامی حفظ کرده است. تهران که پیش‌تر بار‌ها درباره پیامد‌های جنگ‌طلبی امریکا و رژیم صهیونیستی به کشور‌های منطقه هشدار داده بود، بار دیگر از آنها خواسته در برابر سیاست‌های تنش‌زای واشینگتن هشیار باشند.

سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران طی روز‌های اخیر رایزنی‌های گسترده‌ای با مقامات کشور‌های منطقه انجام داده است. عراقچی روز شنبه گفت: «در ۴۸ ساعت گذشته با ۱۲ نفر از همتایان خود درباره پیامد‌های اقدامات تنش‌زای واشینگتن و اسرائیل در منطقه گفت‌و‌گو‌های تلفنی داشته‌ام. در این تماس‌ها درباره توقف تجاوز و مسئولیت کشور‌های منطقه در جلوگیری از گسترش ناامنی، و بر حق مشروع خود برای دفاع از حاکمیت و امنیت ملی‌مان و همچنین ضرورت ایجاد ترتیبات امنیتی منطقه‌ای بدون دخالت خارجی تأکید کردم.»

مقامات سیاسی و نظامی ایران بار‌ها هشدار داده‌اند هر کشوری که در تجاوز احتمالی مجدد امریکا و اسرائیل علیه ایران همکاری کند، از خشم تهران در امان نخواهد ماند. بنابراین، پیام‌های اخیر عراقچی را می‌توان نوعی اتمام حجت با کشور‌های منطقه دانست مبنی بر اینکه اجازه ندهند واشینگتن از خاک و امکانات آنها برای حمله به ایران استفاده کند.

این هشدار‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که امریکا طی روز‌های اخیر حضور و آرایش نظامی خود را در منطقه تقویت کرده است. هم‌زمان، برخی منابع از احتمال برنامه‌ریزی دولت دونالد ترامپ برای انجام حملاتی محدود علیه زیرساخت‌های نظامی، هسته‌ای و انرژی ایران خبر داده‌اند. همچنین، گزارش‌هایی درباره حملات محدود به برخی مواضع نظامی در جزیره قشم منتشر شده که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش تنش‌ها و زمینه‌ساز درگیری گسترده‌تر باشد.

با این همه تلاش‌های دیپلماتیک میان تهران و واشینگتن با میانجیگری برخی کشور‌ها برای کاهش اختلافات و جلوگیری از تشدید بحران ادامه دارد. نیویورک‌تایمز در گزارشی مدعی شد که ترامپ بیش از ورود به یک جنگ تازه به دستیابی به توافق از مسیر مذاکره تمایل دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که تحولات منطقه میان دو مسیر دیپلماسی و تقابل نظامی در نوسان است.

نیویورک‌تایمز به نقل از ارزیابی مقامات و تحلیلگران امریکایی در این باره نوشت: «مشخص شده در نتیجه این جنگ، ترامپ در میان رأی‌دهندگان، مقامات و تحلیلگران نظامی محبوبیت خود را از دست داده است». وال‌استریت ژورنال به نقل از میانجی‌ها مدعی شده که ایران آمادگی نسبی خود را برای گفت‌و‌گو درباره مسائل هسته‌ای نشان داده، اما تاکنون هیچ‌گونه امتیاز ملموسی ارائه نکرده است. ایران از طریق کشور‌های میانجی، هفت شرط را برای ازسرگیری مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز به امریکا ارائه کرده و خواستار اجرای تمامی آنها شده است.

اختلاف در کاخ سفید بر سر جنگ

در کاخ سفید گزارش‌ها از اختلاف‌نظر میان مشاوران و متحدان ترامپ درباره پایان دادن به جنگ با ایران و ادامه توافق یا ازسرگیری حملات حکایت دارد. شبکه ان‌بی‌سی به نقل از مقامات امریکایی گزارش داد که برخی مشاوران ترامپ به او اطلاع دادند فرصت پیش‌رو برای ازسرگیری جنگ با ایران رو به کاهش است. این شبکه افزود که ترامپ هنوز درباره ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران تصمیمی نگرفته است.

بر اساس این گزارش، مارکو روبیو، وزیر خارجه و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا خواستار تشدید تحریم‌ها و ادامه محاصره ایران هستند. در مقابل، جی‌دی ونس، معاون ترامپ و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در تلاشند از تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق حمایت کنند. وال‌استریت ژورنال گزارش داد که پیت هگست، وزیر جنگ امریکا و برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی این کشور نیز از بازگشت به جنگ علیه ایران حمایت می‌کنند.