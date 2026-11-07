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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۵
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ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات و جایزه جهانی شهید صدر در نشست خبری:

«جایزه جهانی صدر» حلقه تکمیل‌کننده جوایز علمی دیگر است

6 انقلاب اسلامی مبتنی بر گفتمان اسلام ناب، اسلام جامع و اسلام تمدنی و مبتنی بر آموزه‌های پیامبر مکرم اسلام و تعالیم اهل بیت (ع) است. در کنار گفتمان مقاومت، گفتمان‌هایی مانند عدالت، فطرت، کرامت انسانی، عقلانیت، معنویت، خلافت انسان و جبهه واحد توحیدی وجود دارد و مسئولیت ما معرفی این گفتمان‌های جهانی اسلام به دنیاست
محمد یوسف‌نیا

جوان آنلاین: رئیس دومین دوره جایزه جهانی شهید صدر در نشست خبری این رویداد، اهداف، محورها، روند پیشبرد و برخی جزئیات این دوره را تبیین کرد. ایمانی‌پور با اشاره به اینکه جایزه جهانی صدر موازی با سایر جایزه‌ها نیست، بلکه حلقه‌ای برای تکمیل حلقه‌های این جوایز است، وجه تمایز این رویداد را تلاش برای عرضه بین‌المللی نظریاتی دانست که تولید می‌شوند. 

نشست خبری «جایزه جهانی صدر» با هدف معرفی الگو‌های برتر اندیشه‌ای و علمی در سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار شد. دومین دوره این رویداد در هشت حوزه اصلی علوم انسانی و اسلامی برگزار می‌شود و موضوعاتی از اخلاق، تعلیم و تربیت و سبک زندگی تا اقتصاد اسلامی را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، دو بخش ویژه نیز پیش‌بینی شده است: بخش نخست، ویژه نوآوری در اندیشه‌های شهید صدر که مانند دوره گذشته برگزار می‌شود؛ بخش دوم، قسمت ویژه‌ای است که امسال به آن افزوده شده که به آراء و نظریات نوآورانه «رهبر شهید» اختصاص دارد. 

وجه تمایز جایزه جهانی صدر

حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رئیس جایزه جهانی شهید صدر در این نشست خبری با اشاره به اهداف این رویداد گفت: جایزه جهانی صدر موازی با سایر جایزه‌ها نیست، بلکه حلقه‌ای برای تکمیل حلقه‌های این جوایز است. جوایز علمی معمولاً عهده‌دار شناسایی و تقدیر از نظریه‌ها هستند، اما برای ارائه جهانی این نظریات آن‌گونه که لازم است برنامه‌ریزی نشده و نقطه تمایز جایزه صدر، تلاش برای عرضه بین‌المللی نظریاتی است که تولید می‌شود. 

وی با تأکید بر ظرفیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه علمی افزود: امروز بیش از گذشته، جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های علمی خوبی دارد و فرصت مناسبی فراهم شده است. هدف‌گذاری انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن نوین اسلامی است و تمدن نوین اسلامی نیازمند یک نظام فکری، مکتب فکری و ایدئولوژی است؛ از این رو حوزه‌های علمیه در درجه اول موظف‌اند این نظام فکری را منقح کنند و در عرصه جهانی ارائه دهند. 

ایمانی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مسئله‌محور کردن پژوهش‌ها تأکید کرد و گفت: «ما اعتقاد داریم اسلام قدرت پاسخگویی به همه چالش‌های جهان معاصر را دارد؛ باید تلاش کنیم اول مسئله‌شناسی کنیم و بعد پژوهش‌هایمان را مسئله‌محور کنیم. معاصرت صرفاً پاسخ به پرسش‌های معاصر نیست؛ معاصر اندیشیدن لازم است تا حرف ما شنیده شود و سخنان ما مؤثر باشد.»

توجه به اندیشمندان جوانان

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات با اشاره به تشکیل کمیته‌های تخصصی برای همه بخش‌ها گفت: «مسئولان کمیته‌های تخصصی افراد برجسته فکری حوزوی هستند؛ از رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها گرفته تا برخی دبیران جوایز مشابه. امسال جایزه با مشارکت حوزه علمیه قم برگزار می‌شود. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور ظرفیت بی‌بدیلی برای این رویداد است و گفت‌و‌گو‌هایی با حوزه‌های علمیه برجسته کشور از جمله اصفهان، مشهد و تبریز انجام شده است. 

ایمانی پور با اشاره به ابعاد بین‌المللی این رویداد گفت: علاوه بر ایران، کشور عراق با مرکزیت نجف و بهره‌مندی از حوزه علمیه کربلا، همچنین پاکستان، هندوستان، بحرین و لبنان از جمله کشور‌هایی هستند که برای مشارکت در این جایزه در نظر گرفته شده‌اند. تلاش می‌کنیم از میان برجستگان این کشور‌ها افرادی را انتخاب کنیم. اندیشمندانی که صاحب نظریه یا نوآوری ارزشمند هستند و زیر ۴۰ سال سن دارند، می‌توانند در این بخش مشارکت کنند. برای این افراد بخش ویژه‌ای تدارک دیده شده و در صورت شناسایی ظرفیت‌ها، آمادگی وجود دارد که در سال‌های بعد پژوهانه‌هایی برای عرضه سریع‌تر نظریات آنان اختصاص یابد. امیدوارم این جایزه به یک «جریان» پایدار تبدیل شود و بتواند پاسخ‌های مناسب اسلامی به پرسش‌ها و چالش‌های جهانی در حوزه‌هایی مانند حکمرانی، حقوق بشر، محیط زیست و سبک زندگی ارائه کند. 

از نظریه‌پردازی حوزوی تا صدور گفتمان انقلاب اسلامی

در ادامه این نشست خبری حجت‌الاسلام حسینی‌کوهساری، معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه، این رویداد را ابتکاری «ارزنده و راهبردی» توصیف کرد و گفت: «این رویداد در مجموعه برنامه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همراهی گسترده استادان حوزوی و دانشگاهی، می‌تواند زمینه همنشینی علمی حوزه و دانشگاه در عرصه نظریات علوم اسلامی را فراهم کند.»

وی با اشاره به شرایط بین‌المللی افزود: «ما در عرصه بین‌الملل در یک دوران گذار و دوران پرچالش قرار داریم و تحولات جهان به سمت عبور از یک نقطه عطف و گذار تاریخی در حال سپری شدن است. امروز چشمان زیادی متوجه کشور ما، انقلاب اسلامی و نظام ماست تا ببینند در جمهوری اسلامی چه اتفاقی رقم می‌خورد.»

حسینی‌کوهساری با بیان اینکه نگاه‌ها به انقلاب اسلامی عمدتاً معطوف به ابعاد سیاسی، قدرت نظامی و جبهه مقاومت بوده است، تصریح کرد: «انقلاب ما ذاتاً یک انقلاب گفتمانی، معرفتی و فرهنگی است و امروز در عرصه بین‌الملل تشنگی وجود دارد برای اینکه قدرت نرم جمهوری اسلامی در کنار قدرت سخت آن جویا شود.»

وی با اشاره به گفتمان‌های جهانی اسلام گفت: «انقلاب اسلامی مبتنی بر گفتمان اسلام ناب، اسلام جامع و اسلام تمدنی و مبتنی بر آموزه‌های پیامبر مکرم اسلام و تعالیم اهل بیت (ع) است. در کنار گفتمان مقاومت، گفتمان‌هایی مانند عدالت، فطرت، کرامت انسانی، عقلانیت، معنویت، خلافت انسان و جبهه واحد توحیدی وجود دارد و مسئولیت ما معرفی این گفتمان‌های جهانی اسلام به دنیاست.»

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه با اشاره به پیشرفت‌های حوزه علمیه پس از انقلاب اسلامی گفت: «امروز حوزه‌های علمیه در میان مجامع علمی دنیا یکی از تخصصی‌ترین مجموعه‌های آموزش عالی دینی است. کمتر مجموعه‌ای در دانشگاه‌های بزرگ اسلامی و دینی دنیا یافت می‌شود که در عرصه علوم انسانی و اسلامی بالای ۳۰۰ رشته، گرایش و تخصص را اجرا کند.»

وی افزود: «ذیل این تخصص‌ها، تا ۱۲ هزار استاد، بیش از ۶ هزار پژوهشگر و قریب ۳۰انجمن علمی و تخصصی در عرصه‌های مختلف مشغول فعالیت هستند و گفتمان‌ها و نظریات متعددی در عرصه‌های دینی در حوزه‌های علمیه محل بحث و نظر است.»

حسینی‌کوهساری تأکید کرد: برخلاف برخی جشنواره‌ها که روز اختتامیه پایان برنامه است، برای ما روز انتخاب برگزیدگان آغاز برنامه‌هاست. این نظریات در قالب نشست‌های متعدد، رونمایی از کتاب‌ها، گفت‌و‌گو‌های بین‌المللی و کرسی‌های نقد و اندیشه در جای جای دنیا معرفی می‌شوند. این رویداد حقیقتاً یک رویداد بین‌المللی است؛ زیرا پس از آن، ده‌ها و شاید صد‌ها رویداد در کشور‌های مختلف با محوریت نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی برگزار می‌شود و این فرایند با همکاری نهاد‌های بین‌المللی روندی رو به رشد خواهد داشت.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فرهنگ ، اسلام ، جهان اسلام
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