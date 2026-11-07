کد خبر: 1389108
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۵
ورزش » ساير
اتلتیکو به جایگاه بارسلونا چشم دارد

جدال صدرنشینی

شیوا نوروزی

جوان آنلاین: نبرد دو تیم بالانشین لالیگا، امشب تکلیف صدرنشین را مشخص می‌کند. 
آخرین دیدار هفته دوازدهم لیگ اسپانیا حساس‌ترین بازی هفته است؛ اتلتیکومادرید در متروپولیتانو میزبان بارسلوناست و هر دو تیم به پیروزی در این بازی حساس نیاز دارند و کوچک‌ترین غفلت جایگاهشان را به خطر می‌اندازد. 
تیم دیه‌گو سیمئونه و شاگردان فلیک در حالی امشب رودرروی هم قرار می‌گیرند که رئال‌مادرید تیم سوم جدول دیشب با والنسیا مصاف داده و نتیجه بازی مشخص شده است. نه اتلتیکو ۲۸ امتیازی و نه بارسلونای ۳۰ امتیازی، هیچ‌کدام دلشان نمی‌خواهد در کورس قهرمانی امتیاز از دست بدهند و کهکشانی‌ها بتوانند به آنها نزدیک شوند. 
اختلاف دو امتیازی میزبان با بارسا آنها را حسابی به تکاپو انداخته است. از آخرین باخت اتلتیکو در لالیگا بیش از دو ماه می‌گذرد و سرمربی آرژانتینی توانسته تیمش را در رقابت‌های لیگ جزو مدعیان اصلی حفظ کند. پس از آنکه بیلبائو توانست شکست ۳ بر صفر را به تیم دوم مادرید تحمیل کند، راه‌راه‌پوشان به هیچ تیمی اجازه قدرت‌نمایی ندادند، حتی به رئال. پیروزی در دربی مادرید برای اتلتیکو ارزشمند بود و لوانته آخرین تیمی است که در لالیگا قربانی اتلتیکو شده است. با این‌حال تیم سیمئونه در اروپا عملکردی بسیار ضعیف داشته و همچنان مقابل حریفانش در لیگ قهرمانان ناکام مانده است. به‌غیر از منچستریونایتد بحران زده که ۲ بر صفر بازنده از مادرید خارج شد، لیورپول اتلتیکو را شکست داد، اشتوتگارت این تیم را متوقف کرد و بایرن‌مونیخ هم با دو گل اتلتیکو را در متروپولیتانو برد. تیم بیست و سوم لیگ قهرمانان در مصاف‌های اروپایی‌اش مقابل تیم‌های هجومی کم می‌آورد و توانایی مهار مهاجمان آنها را ندارد. 
حضور خولیان آلوارز یکی از حساسیت‌های این دیدار است. رابطه صمیمانه این مهاجم آرژانتینی با برخی از بازیکنان بارسا در جدال رفت فصل گذشته اتلتیکو – بارسا جنجال‌برانگیز و حتی بحث انتقال آلوارز به بارسلونا نیز مطرح شد. با این وجود سرزو، رئیس باشگاه اتلتیکو قبل از جدال با بارسا، از مهاجم تیم حمایت کرد و از او خواست با گلزنی پاسخ انتقاد‌ها را بدهد. 
هواداران بارسا هنوز باخت تیم محبوب‌شان در بازی برگشت لیگ قهرمانان و حذف از اروپا را فراموش نکرده‌اند. فصل گذشته بعد از شکست ۲ بر صفر خانگی بارسا مقابل رقیب مادریدی، پیروزی ۲ بر یک کاتالان‌ها در بازی برگشت دو تیم در چارچوب مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان را خنثی کرد و این مادریدی‌ها بودند که در متروپولیتانو جشن صعود گرفتند. برای از بین بردن این خاطره تلخ هواداران منتظر درخشش شاگردان هانسی فلیک هستند. نوسان عملکرد آبی‌واناری‌ها در هفته‌های اخیر زیاد بوده، شکست ۴ بر ۲ مقابل پاری‌سن‌ژرمن از یک‌سو و باخت در ال‌کلاسیکو از سوی دیگر بارسا را با بحران مواجه ساخت. زدن شش گل به آلاوز و سه گل به استون‌ویلا بهترین راه برای بازگشت به دوران اوج بود. با این‌حال مصدومان بارسا همچنان چالش اصلی فلیک هستند. ژول کنده مدافع فرانسوی مصدوم شده و رودری، هافبک تأثیرگذار بارسا به دلیل آسیب‌دیدگی همسترینگ در این بازی غایب است و به جمع مصدومان اضافه شده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: لالیگا ، فوتبال ، اسپانیا
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