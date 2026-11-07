نقره جهان بر گردن تیراندازان ایران

جوان آنلاین: تیم میکس تپانچه کشورمان این‌بار در مسابقات جهانی با درخشش هانیه رستمیان و وحید گلخندان به مدال نقره دست یافت و روی سکوی نایب‌قهرمان جهان ایستاد. کاروان تیراندازی کشورمان با ۱۰ نماینده در سه بخش تفنگ، تپانچه و اهداف‌پروازی عازم قطر شد. پیش از کسب این مدال نقره، هانیه رستمیان در تپانچه ۱۰ متر به مقام چهارم رسید و اولین سهمیه ورزش و تیراندازی ایران در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ را به دست آورد.

در روز چهارم مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان که به میزبانی دوحه برگزار می‌شود، ملی‌پوشان تیم میکس تپانچه ۱۰ متر در خط آتش ایستادند و درخشش‌شان را از مرحله مقدماتی شروع کردند. رستمیان و گلخندان در دور مقدماتی با ثبت امتیاز ۵۸۳ دوم شدند و به فینال رسیدند. همچنین دو تیم از چین و تیم ویتنام نیز در فینال رقبای ملی‌پوشان ما بودند.

در مرحله فینال حساسیت رقابت بیشتر شد و تیم ایران مقام دوم جهان را به دست آورد. تیم اول چین مدال طلا را از آن خود کرد و تیم دوم این کشور نیز به مدال برنز دست یافت. هانیه رستمیان و وحید گلخندان، مدال نقره را به گردن آویختند و تیم ویتنام هم مقام چهارم را به دست آورد. دو ملی‌پوش ایران در حالی نقره جهان را به چنگ آوردند که در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز موفق به کسب مدال برنز شده بودند.

هانیه رستمیان در واکنش به کسب عنوان نایب‌قهرمانی جهان گفت: «با ثبت امتیاز خوب در فینال توانستیم به مدال جهانی دست یابیم. در بازی‌های آسیایی ناگویا مدال برنز گرفته بودیم و خوشبختانه در جهانی نیز مدال نقره را تصاحب کردیم. از این اتفاق خوشحالیم و این دومین فینال من در این تورنمنت بود. خوشحالم که به مدال جهانی رسیدم.» گلخندان نیز از تصاحب مدال نقره جهان ابراز خوشحالی کرد: «از گرفتن مدال در مسابقات جهانی خوشحالم. متأسفانه در رقابت قبلی با اختلاف اندک از رسیدن به فینال بازماندم، ولی فینال میکس تپانچه برای من روز خوبی بود.»