پرسپولیس در برزخ بحران خودساخته

جوان آنلاین: ضعف در مدیریت بحران، وضعیت پرسپولیس را قرمز کرد، شکست در دو بازی متوالی خانگی برابر دیدگان هواداران صدای آنها را در آورد صدا‌هایی که مدیریت و کادر فنی مخاطب آن بودند.



هفته دوازدهم فرصت مناسبی بود برای سرخپوشان تا جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم‌تر کنند، اما همه چیز دست به دست هم داد تا این تیم نه فقط صدر که آرامش خود را هم از دست بدهد. شکست مقابل فجر، اعتراض سکوها، مصاحبه شتباب‌زده محمدی جوان، جریمه شتاب‌زده بازیکنان و کادرفنی و واکنش‌ها به سه امتیاز از دست رفته این هفته و حواشی اطراف تیم باعث شد باخت مقابل فجر در پرسپولیس به یک بحران تبدیل شود. بحرانی که هیئت مدیره باشگاه را ناچار به برگزاری جلسه با کادرفنی کرد جهت تذکر به تارتار و انتقال نگرانی‌ها به او. هرچند که دست‌آخر مدیریت باشگاه از سرمربی حمایت کرد، اما پرواضح است که جمع کردن اوضاع در پرسپولیس کاری نیست که به این سادگی‌ها و با برگزاری یک جلسه توبیخی یا حتی حمایتی به سرانجام مثبتی برسد.

پرسپولیس درست بعد از چند هفته بار دیگر به همان نقطه‌ای رسید که تصور می‌کرد آن را پشت سر گذاشته است. شکست مقابل فولاد و حالا هم باخت به فجر، آن‌هم در ورزشگاه شهدای شهرقدس و دیدگان هوادارانی که در همان هفته دهم هشدار داده بودند که صبرشان در آستانه لبریز شدن است. دست‌آخر نیز عدم نتیجه‌گیری مقابل فجر و باخت ۲ بر یک مقابل نماینده شیراز سرخپوشان را وارد فضایی ملتهب کرد. جوی که خیلی زود از زمین بازی به سکوها، رختکن و حتی ساختمان باشگاه رسید و نشان داد اوضاع تا چه حد بیخ پیدا کرده است، نه فقط، چون صدر جدول در پایان هفته دوازدهم برای پرسپولیس، تقدیم به سپاهان شد، بدان جهت که باخت به فجر، بحران درون‌تیمی سرخپوشان را به نمایش گذاشت. بحرانی که در عین ناباوری بخش مهمی از آن را خود مجموعه پرسپولیس

رقم زد!

شکست مقابل فجر صرفاً حاصل دو اشتباه دفاعی و از دست رفتن چند موقعیت نبود. درست است که یاران رجب‌زاده در فجر با یک دفاع منسجم و بستن فضا‌های مرکزی و محدود کردن قدرت مانور بازیکنان هجومی پرسپولیس، بازی را آنطور که می‌خواستند کنترل کردند و سرخپوشان هم در خلق موقعیت و عبور از خط دفاعی فجر و زدن ضربات آخر مشکل داشتند و نتوانستند به نتیجه‌ای که می‌خواستند برسند، اما اتفاقات تلخ این بازی به سوت پایان بازی و با نتیجه حک‌شده بر تابلوی ورزشگاه ختم نشد. اعتراض هواداران به مراتب پررنگ‌تر از باخت به فولاد بود و این‌بار، نوک تیز پیکان انتقادات به سمت علیپور نشانه رفته بود، به‌طوری‌که هنگام تعویض با چهره‌ای بغض‌آلود جای خود را به ایگور سرگیف داد. هرچند در پایان بازی پیام نیازمند با انتشار پستی در فضای مجازی پشت علیپور درآمد و خلیلی، سرپرست سرخپوشان هم از هواداران خواست که در قضاوت بازیکنان صبورتر باشند، اما پرواضح است که اوضاع از این هم بدتر خواهد شد اگر تغییری در روند نتیجه‌گیری‌های پرسپولیس رخ ندهد.

تارتار در کنفرانس خبری بعد از بازی سعی کرد بخشی از فشار‌ها را متوجه فضای سکو‌ها کند. البته که او مثل همیشه مسئولیت شکست را پذیرفت و به این مهم اشاره کرد که بازیکنان جوان پرسپولیس هنوز تجربه کافی ندارند و تحت تأثیر شعار‌ها قرار می‌گیرند. او همچنین به مصدومیت خدابنده‌لو، باکیچ و کنعانی‌زادگان اشاره کرد و تأثیر نبود آنها. با وجود این مصاحبه کوتاه، اما جنجالی محمودی که از کادرفنی تیم ملی عذرخواهی کرده بود بابت کم بازی کردن در پرسپولیس و همچنین شایعه درگیری او با ابوالفضل جلالی پس از پاس ناموفق بازیکن جوان در دقایق پایانی، نه تنها التهاب فضا را بیشتر کرد که ضعف مدیریت این تیم را نیز به رخ کشید.

البته بحث درگیری این دو بازیکن در تونل ورزشگاه تکذیب و گفته شد آنها در رختکن روبوسی و آشتی کردند، اما برگزاری جلسه صبح روز گذشته هیئت مدیره باشگاه با کادرفنی و سرپرست تیم تأییدی بر وخامت اوضاع پرسپولیس بود. البته باشگاه همچنان از تارتار حمایت می‌کند، اما در جلسه برگزار شده علاوه بر انتقال نگرانی‌ها، اخطار‌های لازم هم به تارتار داده شده است. هرچند حواشی بازی با فجر ثابت کرد که مشکل پرسپولیس صرفاً به مسائل فنی محدود نمی‌شود و شاید آنچه که در هفته دوازدهم مشاهده شد، آتش زیر خاکستر باشد.