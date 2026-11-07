کد خبر: 1389011
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

هکرها با دمای بانک خون فرانسه بازی کردند

5 هکرها سیستم های فریزری که برای ذخیره پلاسما خون در فرانسه به کار می رود را هدف گرفته و طبق گزارش ها دمای آنها را تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد بالا بردند.

جوان آنلاین: موسسه ملی خون فرانسه(EFS) اعلام کرد سه واحد ذخیره سازی سرد آن روز دوشنبه هفته گذشته با حمله سایبری روبرو شده بودند هرچند سیستم های نظارتی این چالش را قبل از آسیب رسیدن به نمونه ها کنترل کردند.

این رویداد که در همان روزی رخ داد که یخچال ها و فریزرهای سوپرمارکتی در سراسر اروپا هدف قرار گرفت، هم اکنون تحت بررسی مقامات فرانسه است. EFS در بیانیه ای اعلام کرد: دما و آستانه یخ زدایی به سطح بالایی افزایش داده شده بود.

البته در این بیانیه دمای دقیق ذکر نشده بود. نشریه فرانسوی Le Canard Enchaîné که نخستین بار از این حمله خبر داد، اعلام کرد هکرها دمای سیستم های فریزی را از ۳۰-به ۱۱۰ درجه سانتیگراد باز برنامه ریزی کرده بودند.

هنوز مشخص نیست آیا حمله به موسسه ملی خون فرانسه با حمله سایبری به سوپرمارکت هایی در ۱۰ کشور اروپایی مرتبط است یا خیر. هیچ گروه یا مجموعه هکری مسئولیت این حملات را قبول نکرده است. سخنگوی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد این منطقه در حال برگزاری گفتگوهایی با مقامات ملی برای هماهنگ سازی یک پاسخ است. وی در این باره گفت: این موارد رویدادهای مجزا نیستند و البته ما در کل مقاوم هستیم و برای چنین حملات سایبری آمادگی داریم.

برچسب ها: هکرها ، هکر ، فرانسه
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