حمله سایبری به سامانه‌های سرمایشی در بسیاری از فروشگاه‌های اروپا، خطر فساد محصولات غذایی را افزایش داد.

جوان آنلاین: روزنامه گاردین روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد شرکت‌های تامین مواد غذایی در انگلیس پس از حملات سایبری به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌ها در اروپا، هدف حملات مشابه قرار گرفته‌اند.

به گزارش تسنیم، مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس اعلام کرد با شرکت‌های آسیب‌دیده همکاری می‌کند، اما تاثیر این حملات در سطح این کشور تاکنون محدود بوده است.

پل چیچستر، مدیر عملیات مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس، گفت این نهاد از حملات انجام‌شده در این کشور آگاه است و با سازمان‌های آسیب‌دیده همکاری می‌کند.

وی افزود این مرکز همچنان وضعیت را با دقت رصد خواهد کرد و در حال حاضر تاثیر حملات محدود است.

کارشناسان امنیت سایبری گزارش دادند هکر‌ها با دستکاری سامانه‌های کنترل یخچال‌ها و فریزر‌های فروشگاه‌های اروپا، دمای برخی دستگاه‌ها را تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد افزایش دادند.

روز دوشنبه، فروشگاه‌هایی در بلژیک، استونی، فنلاند، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند و سوئد با اختلال در سامانه‌های سرمایشی خود روبه‌رو شدند و چند شرکت نیز تایید کردند که هدف حمله سایبری قرار گرفته‌اند.

حوادث مشابهی ماه گذشته در فرانسه نیز گزارش شد. بررسی‌ها نشان داد حمله به یخچال سوپرمارکت‌های این کشور از طریق فناوری‌های قدیمی متصل به اینترنت انجام شده بود که هنوز از گذرواژه‌های پیش‌فرض استفاده می‌کردند. تاکنون هیچ زنجیره بزرگ فروشگاهی مواد غذایی در انگلیس مستقیما هدف حمله قرار نگرفته است.

چیچستر گفت مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس که بخشی از سازمان اطلاعاتی و جاسوسی جی‌سی‌اچ‌کیو است، با شرکت‌ها همکاری می‌کند تا نقاط ضعف فناوری آنها را شناسایی و پیش از سوءاستفاده هکر‌ها برطرف کند.

وی افزود این نهاد نمی‌تواند درباره عاملان حملات اظهارنظر کند، اما حملات با هوش مصنوعی انجام نشده‌اند و از آسیب‌پذیری‌هایی استفاده کرده‌اند که مدت‌ها در سامانه‌ها وجود داشته‌اند.

ریچارد هورن، رئیس مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس، گفت حملات به یخچال‌ها تنها نشانه اولیه تهدید گسترده‌تری است که شرکت‌ها و مردم با آن روبه‌رو هستند.

به گفته وی، سامانه‌های هوش مصنوعی می‌توانند ضعف‌های شبکه‌های فناوری اطلاعات را آشکار کنند؛ ضعف‌هایی که صاحبان این شبکه‌ها از وجود آنها بی‌خبر بوده‌اند یا برای برطرف کردنشان اقدامی نکرده‌اند.

هورن هشدار داد آسیب‌پذیری‌های زیادی وجود دارند که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

اولی وایت‌هاوس، مدیر فناوری این نهاد، گفت دستگاه‌های خانگی متصل به اینترنت نیز در شرایطی خاص در برابر هکر‌ها آسیب‌پذیر هستند.

وی تاکید کرد تولیدکنندگان باید به ساخت فناوری‌های ایمن‌تر تشویق شوند و مصرف‌کنندگان نیز بپذیرند که برای خرید تجهیزات امن‌تر، هزینه بیشتری بپردازند.

انجمن تامین‌کنندگان مستقل گوشت انگلیس اعلام کرد شماری از اعضای این انجمن که بیش از ۳۰۰ شرکت را در بر می‌گیرد، نیز در جریان این حملات آسیب دیده‌اند.