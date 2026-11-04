مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: با واریز ۱۶.۹ همت دیگر از مطالبات، مجموع پرداختی‌ها به ۴۰۴.۷ همت رسید.

جوان آنلاین: حسن نوروزی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره این سازمان، از واریز ۱۶.۹ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران خبر داد و گفت: این مبالغ امروز، چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵، به حساب کشاورزان واریز شد.

به گزارش ایسنا، وی افزود که این مرحله از پرداخت‌ها با تأمین و تخصیص اعتبار ۱۶.۹ همت انجام پذیرفت.

نوروزی با تشریح جزئیات این مرحله اظهار کرد: با این واریزی، ۱۰۰ درصد مطالبات گندم‌کاران کشور از ابتدای فصل خرید تضمینی تاکنون، به مجموع مبلغ ۴۰۴.۷ همت پرداخت شد. وی ادامه داد: این پرداخت‌ها شامل مطالبات گندم‌کارانی است که محصول خود را تا نهم آبان ماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد که این اقدامات در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تأمین نقدینگی آنان انجام می‌شود.