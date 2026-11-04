معرفی آثار راه یافته به ۲ رویداد تئاتری

معرفی آثار راه یافته به نوزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، اجرای ۷ اثر در بخش مسابقه تئاتر فضای باز و دیگر گونه‌های اجرایی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان و معرفی امیر حسین شفیعی به عنوان مشاور عالی دبیر جشنواره تئاتر فجر از تازه‌ترین خبر‌های جشنواره‌های تئاتری است.

جوان آنلاین: آثار راه‌یافته به نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در پنج بخش آزاد، آیینی سنتی، کودک و نوجوان، دگرگونه‌های اجرایی و ملل اعلام شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی جشنواره، هیات انتخاب آثار نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان متشکل از امیر مشهدی‌عباس، کاوه مهدوی، مصطفی کولیوندی، احمد صمیمی و اسماعیل پاشایی، پس از بررسی آثار رسیده، فهرست نهایی آثار پذیرفته‌شده در پنج بخش «آزاد»، «آیینی سنتی»، «کودک و نوجوان»، «دگرگونه‌های اجرایی» و «ملل» را معرفی کردند.

اسامی آثار (بدون اولویت) به شرح زیر است:

بخش آزاد

۱. «نماد»، نوشته و کارگردانی حسین نادری از کرمانشاه

۲. «سایلنت» (مشروط)، نوشته و کارگردانی سید سوران حسینی از مریوان

۳. «چند حرامزاده در یک تن»، نوشته و کارگردانی محمد رادمهر از اصفهان

۴. «بوکسور»، نوشته و کارگردانی سید سروش پیمبری از کرمانشاه

۵. «ساعت صفر»، نوشته و کارگردانی حسین ایزدی از بروجرد

۶. «زندگی با طعم محبت»، نوشته سید پویا امامی و کارگردانی ونوس حجتی از اصفهان

۷. «وضعیت آبی قرمزه»، نوشته و کارگردانی سید فریدون احمدی از سنندج

۸. «کوچه ماهرخ بود و فریدون» (مشروط)، نوشته و کارگردانی مالک آبسالان از دهلران

۹. «محدوده روانی» (مشروط)، نوشته و کارگردانی رسول احمدی از تهران

۱۰. «اجتماع پنگون‌ها»، نوشته و کارگردانی سعید الله‌یاری از اصفهان

۱۱. «دست‌انداز»، نوشته میلاد حسین‌زاده و کارگردانی محمدرضا پورعلی از بندر کیاشهر

بخش آیینی سنتی

۱. «پشیا»، نوشته و کارگردانی امیر امینی و آرزو علی‌پور از لاهیجان

۲. «هَلونَه»، نوشته و کارگردانی علی قاضی از مسجدسلیمان

۳. «نوروز صیاد»، نوشته سمانه شاهرخی و کارگردانی احسان بحرینی از کرمان

بخش کودک و نوجوان

۱. «لکی جون و دوستای مهربون»، نوشته و کارگردانی علی فریدنی از شاهین‌شهر

۲. «شادزی»، نوشته و کارگردانی فرامرز غلامیان از بوشهر

۳. «نخودی و حاکم شهر دور»، نوشته آرزو بهرامی و کارگردانی مجتبی خلیلی از اصفهان

بخش دگرگونه‌های اجرایی

۱. «نیمکت»، نوشته و کارگردانی کیوان آذرخش از سنندج

۲. «سه تن یک رهایی»، نوشته و کارگردانی یاسر میرحمیدی از کیاشهر

۳. «ابیات پراکنده»، نوشته و کارگردانی عبدالرضا شیبانی از گنبدکاووس

۴. «مسافرخانه» (مشروط)، نوشته مرجان آقانوری و کارگردانی محمد مهیار آقانوری از تهران

بخش ملل

۱. «ژیانه‌وه»، نوشته و کارگردانی مختار محمدی از مریوان

۲. «سیاورش»، نوشته ماندانا عقبری و کارگردانی علیرضا دهقان از کرج

۳. «هشتمین سفر سندباد +۱»، نوشته سپیده چخماقی و کارگردانی محمد شهیر از یزد

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از ٢ تا ۶ آذر ماه به دبیری فاتح بادپروا در شهر مریوان برگزار می‌شود.

اجرای ۷ اثر در بخش مسابقه تئاتر فضای باز و دیگر گونه‌های اجرایی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان

حسین اسدی، مرتضی اسدی‌مرام و رضا روان، سه عضو هیات انتخاب بخش مسابقه تئاتر فضای باز و دیگر گونه‌های اجرایی جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان آثار منتخب این بخش را از میان نمایش‌ها ارائه شده از شهر‌های مختلف کشور برگزیدند.

به نقل از ستاد خبری جشنواره، اعضای هیات انتخاب بعد از بررسی آثار ارائه شده از سراسر کشور، ۷ اثر را مناسب حضور در جشنواره ارزیابی کردند.

اسامی آثار بخش مسابقه تئاتر فضای باز و دیگر گونه‌های اجرایی سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان به این شرح است:

۱- نمایش «بچه‌های پرواز» نوشته زهرا هلیچه و به کارگردانی ناصر میاحی از شهر اهواز

۲- نمایش «خورشید ناتمام» نوشته آرزو بهرامی و به کارگردانی مجتبی خلیلی از شهر تهران

۳- نمایش «شادزی» نوشته فرامرز غلامیان و به کارگردانی فرامرز غلامیان از شهر شاهین‌شهر

۴- نمایش «گوش پنبه‌ای‌ها» نوشته حسن مقصودی و به کارگردانی علی حاج‌حیدری از شهر خمینی‌شهر

۵- نمایش «لباس‌های پرماجرا» نوشته پدرام معصومی و به کارگردانی پدرام معصومی از شهر همدان

۶- نمایش «نینو و متکای جادویی» نوشته مهدی حبیبی و به کارگردانی مهدی حبیبی از شهر ملایر

۷- نمایش «هر دری‌ی دردسر» نوشته سعیدالله یاری و به کارگردانی سعیدالله یاری از شهر فریدن

اعضای هیات انتخاب این بخش را هنرمندان فعال در عرصه تئاتر که در زمینه شرکت در جشنواره‌های مختلف حضوری پررنگ داشته‌اند، تشکیل می‌دهند.

حسین اسدی، کارگردان و طراح است. او دبیر اجرایی دومین جشنواره منطقه‌ای تئاتر خیابانی دو رخشان خلیج فارس (خارک)، عضو هیات بازبین سیزدهمین جشنواره استانی نگین خلیج فارس و... بوده و نمایش‌های مختلفی را روی صحنه برده که با این آثار در جشنواره‌های تئاتر کودک و نوجوان و جشنواره تئاتر فجر شرکت داشته است.

مرتضی اسدی‌مرام، نویسنده و کارگردان تئاتر، دارای مدرک کارشناسی مدیریت فرهنگی و دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی فرهنگی است. او دارای سابقه حضور در بیش از ۶۰ جشنواره بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای از جمله جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، عروسکی تهران-مبارک، آیینی سنتی، تئاتر خیابانی مریوان، کودک و نوجوان همدان و ... بوده است. او همچنین در جشنواره‌های مختلف تئاتری به عنوان داور یا بازبین حضور داشته است.

رضا روان هنرمند اهل همدان، دارای مدرک کارشناسی کارگردانی و مدرک هنری درجه ۳ است. او فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۶۹ آغاز کرده و در این سال‌ها نمایش‌های مختلفی را روی صحنه برده است. روان در جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر فجر، عروسکی و منطقه‌ای حضور داشته است. او در تولید بیش از ۸۳ نمایش گروه نمایشی چهرنما فعالیت داشته و عضو هیات‌مدیره انجمن نمایش استان همدان و مدیرمسئول آموزشگاه بازیگری نگاه نو است.

سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان به دبیری مرضیه برومند با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست»، از هشتم تا سیزدهم آذرماه در همدان برگزار خواهد شد.

«امیرحسین شفیعی» مشاور عالی دبیر جشنواره تئاتر فجر شد

«امیرحسین شفیعی» به عنوان مشاور عالی دبیر چهل و پنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر منصوب شد.

«ایوب آقاخانی» دبیر چهل و پنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر طی حکمی «امیرحسین شفیعی» را به عنوان مشاور عالی این دوره از جشنواره منصوب کرد.

در متن حکم آقاخانی به شفیعی چنین آمده است:

«بسمه تعالی

هنرمند گرانسنگ

جناب آقای امیرحسین شفیعی‌

می‌دانم شما هم بر این باورید که رویداد ملّی و بین‌المللی جشنواره‌ی تئاتر فجر، مهم‌ترین و پرپژواک‌ترین و در صورت داشتن رویه و عملکردی درست، ثمربخش‌ترین رویداد فرهنگی کشور با محوریت هنر قدسی تئاتر است. با عنایت به تجربیات ارزنده‌ی شما در حوزه‌ی تئاتر، مدیرت فرهنگی و ظرائف تولید و با توجه به توانایی شما که برآمده از سال‌ها حضور موثر در بدنه‌ی تئاتر کشور است، بدینوسیله به عنوان «مشاورعالی دبیر چهل و پنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر» منصوب می‌شوید. امید است در این هم‌دوشی و هم‌کوشی، قرین توفیق باشیم و تلألو تئاتر کشور را در پرتو تاریخ و فرهنگ و شأن والای مردمان این سرزمین، ناظر باشیم.

به امید آن روز»

امیرحسین شفیعی کارگردان تئاتر و مدیر فرهنگی متولد ۱۳۶۳ در شهرستان ورامین، دانش‌آموخته کارشناسی مدیریت فرهنگی، دارای نشان درجه ۲ هنری در رشته کارگردانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. او مدیریت باشگاه تئاتر سوره، فعالیت به عنوان دبیر اجرایی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، دبیر جشنواره تئاتر استان تهران، مدیرعامل انجمن هنر‌های نمایشی استان تهران و مدیر رویداد‌های مختلف فرهنگی و هنری را در کارنامه دارد و در جشنواره‌های فجر، کودک و نوجوان، تئاتر عروسکی مبارک، مقاومت موفق به دریافت جوایز متعدد شده است.

چهل و پنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری ایوب آقاخانی در بهمن ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.