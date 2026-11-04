فیلمسازان جوان پیش از تولید به پروژه خود باور داشته باشند

تهیه‌کننده سینما با تأکید بر ضرورت خودباوری فیلمسازان جوان برای ورود به سینمای مقاومت و دفاع مقدس گفت: اگر فیلمساز به پروژه خود اعتقاد داشته باشد، موضوع را به‌درستی انتخاب کند و عوامل مناسبی را در کنار خود قرار دهد، می‌تواند از دشواری‌های مسیر تولید عبور کند.

به گزارش جوان از ستاد خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، محمدرضا مصباح، در حاشیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی فیلمسازان جوان از دشواری‌های تولید آثار مقاومت و دفاع مقدس اظهار کرد: به نظرم نخستین قدم این است که خود فیلمساز به پروژه‌اش اعتقاد داشته باشد. اگر فیلمساز جوان به کار خود باور و اعتمادبه‌نفس کامل داشته باشد و مطمئن باشد که پروژه‌اش حامل بار فرهنگی ارزشمندی است، مسیر تولید نیز آن‌قدر‌ها دشوار نخواهد بود.

وی افزود: اگر پروژه قابلیت لازم را داشته باشد، به‌درستی درباره آن فکر شده باشد و عوامل دقیق و مناسبی برای همکاری انتخاب شوند، می‌توان به تولید اثری خوب و قابل‌توجه رسید.

این تهیه‌کننده در ارزیابی آینده سینمای مقاومت نیز ابراز امیدواری کرد و گفت: آینده سینمای ایران بسیار درخشان است و با توجه به حضور هنرجویان جوان و علاقه‌مندی آنان به فعالیت در حوزه سینمای راهبردی و مقاومت، آینده سینمای مقاومت نیز حتماً درخشان‌تر خواهد بود.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان ۱۴۰۵ به دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.