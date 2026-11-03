رئیس‌جمهور اوکراین ضمن اشاره به نشست احتمالی با روسیه در ماه فوریه، گفت که رئیس‌جمهور روسیه را به کی‌یف، پایتخت اوکراین دعوت نخواهد کرد.

جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین شامگاه سه‌شنبه طی کنفرانس مطبوعاتی با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان در برلین عنوان کرد: «انتظار می‌رود در نشست ابوظبی که در تاریخ ۱۰ و ۱۱ نوامبر (۱۹ و ۲۰ آبان ماه) برگزار می‌شود و اولین مذاکرات مستقیم اوکراین و روسیه از ماه فوریه است، درباره تضمین‌های امنیتی، آتش‌بس در حوزه انرژی و آتش‌بس در دریای سیاه برای تضمین صادرات مواد غذایی بحث شود.»

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس‌جمهور اوکراین در ادامه تاکید کرد: «وضعیت در جبهه مطمئنا آسان نیست. تلفات وجود دارد، اما ما از نیرو‌های مسلح و سربازان خود به خاطر کنترل اوضاع سپاسگزاریم.»

زلنسکی درباره دیدار احتمالی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه که به خود تصمیم روسیه بستگی دارد، گفت: «ما پوتین را به کی‌یف دعوت نمی‌کنیم. دعوت از پوتین به کی‌یف هیچ فایده‌ای ندارد، زیرا او نخواهد آمد و ارائه دعوتی که پذیرفته نمی‌شود مخرب است. وقتی من به مسکو دعوت می‌شوم به همان اندازه مخرب است. این کاری است که مسکو انجام می‌دهد. همچنین، در طول یک تماس تلفنی با پوتین، باید به سخنرانی‌های تاریخی گوش دهم. ما باید حضوری ملاقات و صحبت کنیم.»

* آمریکا و روسیه نمی‌توانند تصمیم بگیرند که آیا اوکراین به عضویت اتحادیه اروپا درآید یا خیر

وی افزود: «ایالات متحده و روسیه، با تمام احترامی که برای ایالات متحده قائلم، نمی‌توانند تصمیم بگیرند که آیا اوکراین به عضویت اتحادیه اروپا درآید یا خیر. برای این کار، ما به حمایت سایر کشور‌ها نیاز داریم و همه این کشور‌ها در اروپا هستند.»

ولودیمیر زلنسکی درباره روند حل‌وفصل بحران اوکراین ادعا کرد: «ما برای گام‌های دیپلماتیک، برای صلح، برای ارتباط آماده‌ایم. اما من دوباره بر این تاکید می‌کنم که تضمین‌های امنیتی مورد نیاز است.»

صدراعظم آلمان نیز در این کنفرانس مطبوعاتی عنوان کرد: «اگر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده تصمیم به دعوت از رئیس‌جمهور روسیه بگیرد، اوکراین باید قبل از هر چیز مورد بحث قرار گیرد و اگر قرار است اوکراین مورد بحث قرار گیرد، رئیس‌جمهور اوکراین باید در میز مذاکره باشد.»

مرتس در این باره تاکید کرد: «از نظر من، کاملا غیرقابل قبول است که کشور‌های ثالث در مورد سرنوشت اوکراین بدون مشارکت اوکراین بحث کنند؛ و وقتی اوکراین در میز مذاکره است، اروپا نیز در میز مذاکره است. هرگونه توافق پایدار باید کشور‌های اروپایی را که تاکنون تا حد زیادی از تلاش‌های استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ کنار گذاشته شده‌اند، درگیر کند.»

صدراعظم آلمان گفت: «روسیه باید در مذاکراتی که قرار است در ابوظبی برگزار شود، نشان دهد که در مورد آتش‌بس و توافق صلح با اوکراین جدی است. من همچنین می‌گویم که مهم است که روسیه سرانجام در مذاکرات جدی در مورد آتش‌بس و توافق صلح بعدی شرکت کند. من تاکنون هیچ نشانه‌ای از این امر ندیده‌ام.»