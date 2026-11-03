مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید اعلام کرد: ترامپ از حزب جمهوری‌خواه به عنوان یک ابزار استفاده کرد؛ او از بسیاری از اعضای کنگره و حتی حامیان مالی بزرگ حزب نیز بهره‌برداری کرد.

جوان آنلاین: جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید، امروز سه شنبه در مصاحبه‌ای با‌ام اس نو اعلام کرد: ترامپ در خلیج فارس هیچ هدف راهبردی مشخصی ندارد و این همان مشکلی است که از همان آغاز در نحوه پیشبرد جنگ (علیه ایران) از سوی وی وجود داشته است.

به گزارش مهر، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید سپس اضافه کرد: او نمی‌داند چه می‌خواهد. ترامپ از این حزب برای اهداف شخصی خود بهره برده است، اما از نظر فکری، گمان نمی‌کنم او یک جمهوری‌خواه باشد. به باور من، کل سیاست تعرفه‌ای ترامپ با اصول بنیادین حزب جمهوری‌خواه که دهه‌ها قدمت دارند، در تضاد است.

جان بولتون سپس اضافه کرد: به نظرم ترامپ از حزب جمهوری‌خواه به عنوان یک ابزار استفاده کرد؛ ابزاری که برایش کارآمد بود. او از این حزب بهره‌برداری کرد. او از بسیاری از اعضای کنگره و بسیاری از حامیان مالی بزرگ حزب نیز بهره‌برداری کرد.