جوان آنلاین: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در گفت‌و‌گو با خبرنگاران درباره اعلام رسمی تعویق یک ساله جام ملت‌های آسیا گفت: علاوه بر تعویق جام ملت‌ها، انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به تعویق افتاد. امیر قلعه‌نویی تا جام ملت‌ها قرارداد دارد. امروز هم جلسه‌ای با سرمربی تیم ملی برای بازی‌های تدارکاتی در فیفادی‌های پیش‌رو داشتیم. جلسه‌ای هم با یحیی گل‌محمدی داشتیم. فردا هم جلسه سرمربی تیم بزرگسالان و تیم امید برگزار خواهد شد و ممکن است من هم شرکت کنم تا بتوانیم ۲ تیم را همدل کنیم.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اینکه تعویق یک‌ساله فرصت خوبی برای جوان‌گرایی در تیم ملی است، اظهار کرد: جوان‌گرایی به صورت جدی در برنامه تیم ملی خواهد بود، به هرحال تا جام ملت‌ها یک سال فرصت هست و این فرصت مناسبی است.

تاج با اشاره به برنامه بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال در فیفادی آبان تصریح کرد: بر اساس برنامه اعلام‌شده، تیم ملی در تورنمنت عراق شرکت خواهد کرد. لیست تیم ملی فردا یا پس فردا اعلام می‌شود.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه به حضور تیم ملی فوتسال مردان در تورنمنت تایلند اشاره کرد و گفت: تیم ملی فوتسال در این تورنمنت با ژاپن، آرژانتین و تایلند بازی خواهد کرد. در حال حاضر شرایط هماهنگی بازی تدارکاتی سخت شده است و به سختی این کار را انجام می‌دهیم. هزینه‌ها هم بالا رفته است. به عنوان مثال، تیم ملی فوتسال بانوان که برای شرکت در یک تورنمنت راهی چین شد، برای هر نفر یک میلیارد و دویست یا یک میلیارد و سیصد میلیون باید هزینه کنیم. با وجود بالا رفتن هزینه‌ها، با کمک وزارت ورزش کار را پیش می‌بریم.

تاج همچنین از برگزاری جام حذفی با توجه به تعویق جام ملت‎‌ها، خبر داد و یادآور شد: جام حذفی برگزار می‌شود. نامه‌ای به سازمان لیگ نوشتم که این مسابقات برگزار شود.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره حواشی و جنجال‌های موجود در ورزشگاه‌ها، گفت: دیروز جلسه‎‌ای در وزارت ورزش به مدت سه ساعت داشتیم. مقامات امنیتی و کمیته اخلاق هم حضور داشتند. با اتفاقاتی که در ورزشگاه‎‌ها می‌افتد به صورت جدی برخورد خواهیم کرد.

وی همچنین از ارسال یک نامه برای مدیران استقلال و پرسپولیس خبر داد و افزود: نامه‌ای به مدیران استقلال و پرسپولیس برای کاهش هزینه‌ها نوشتیم. هر چند هزینه‌ای که در این دو باشگاه و سایر تیم‌ها می‌شود، ۳۰، ۴۰ میلیون نفر را درگیر کرده است.