پوتین: رقبا به دنبال فروپاشی روسیه هستند

رئیس‌جمهور روسیه گفت: رقبای ژئوپلیتیک روسیه که گاه در طول تاریخ به عنوان دشمنان آشکار عمل کرده‌اند، تقریباً همگی کوشیده‌اند تا پتانسیل راهبردی روسیه را تضعیف یا محدود کنند و یا در حالت ایده‌آل، کشور را از هم بپاشند.

جوان آنلاین: از کرملین، ولادیمیر پوتین سه‌شنبه در نشست شورای روابط بین‌قومی روسیه ضمن جمع‌بندی نتایج سال ۲۰۲۶ میلادی که در این کشور به نام سال وحدت اقوام نامگذاری شده است، افزود: روسیه در طول یک هزار سال قدمت خود در نهایت به کشوری پهناور، قدرتمند و تأثیرگذار تبدیل شده است، از این رو، هیچ یک از رقبا، خواهان چنین رقیب ژئوپلیتیک قدرتمندی نیست.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به تلاش‌های برای تضعیف و فروپاشی روسیه گفت: نمی‌توانم بگویم که این تلاش‌ها در طول قرن‌ها همواره بی‌نتیجه بوده‌اند. بخشی از چالش‌هایی که امروز با آنها رو‌به‌رو هستیم، هم به این تلاش‌های خارجی و هم به کاستی‌های خودمان مربوط می‌شود، چرا که ما همیشه بهترین و بهینه‌ترین تصمیم‌ها را نگرفته‌ایم.

اتحاد، شرط نخست حفظ تمامیت ارضی روسیه

رئیس‌جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اتحاد مردم فدراسیون روسیه، شرط نخست، ضروری و بنیادین برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی روسیه و به دنبال حفظ بقای این کشور است.

وی اظهار داشت: در دوران سختی‌های بزرگ به‌ویژه همزمان با عملیات‌های نظامی، مردم تمامی اختلافات، اعم از مذهبی یا قومی را کنار می‌گذارند، متحد می‌شوند، برای دستیابی به هدفی مشترک با یکدیگر همکاری می‌کنند، در دفاع از منافع میهن دوشادوش هم می‌ایستند و از یکدیگر حمایت می‌کنند؛ این وضعیت بی‌تردید موجب انسجام و همبستگی جامعه می‌شود.

صدای هر قوم و هر فرهنگ در روسیه شنیده شد

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به برگزاری رویداد‌ها در این کشور در سال وحدت اقوام گفت: هزاران رویداد در سراسر روسیه برگزار شد که به تقویت پیوند‌ها میان اقوام، گروه‌های قومی و ملیت‌های گوناگون، و همچنین میان تمامی مناطق روسیه و انجمن‌های مختلف مذهبی و قومی منجر شد.

وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که در این رویدادها، صدای هر قوم و هر فرهنگ متمایز، به عنوان بخشی از یک کل واحد و یکپارچه، شنیده شد.

پوتین گفت: در «سال وحدت اقوام»، در حالی که به تاریخ خود می‌نگریستیم، در واقع در حال ساختن آینده بودیم؛ تمرکز اصلی بر حمایت از طرح‌هایی بود که کودکان و جوانان با پیشینه‌های قومی و مذهبی گوناگون را گرد هم می‌آوردند و بدین‌وسیله وحدت را در میان نسل جوان تقویت می‌کردند.

اتکای راهبرد سیاست ملی روسیه بر احترام به ادیان

پوتین گفت: راهبرد جدید سیاست ملی دولتی روسیه، هدف تقویت یک هویت مدنی مشترک سراسری (تمام‌روسی) را دنبال می‌کند؛ هویتی که ضمن حفظ تنوع قومی-فرهنگی ما، بر پایه گفتگوی بین‌فرهنگی و احترام به ادیان سنتی بنا شده است.