کد خبر: 1388415
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۹
سیاست » اخبار کلی

عارف: سرشماری ۱۴۰۵ باید با حداقل مراجعه به مردم انجام شود

3 معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اجرای سرشماری ۱۴۰۵ به روش نوین و با حداقل مراجعه به مردم گفت: هرچه اطلاعات آماری دقیق‌تر باشد، برنامه‌ریزی‌های کشور نیز اصولی‌تر خواهد بود.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف با حضور در سازمان برنامه و بودجه کشور و مشارکت در سرشماری ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵، بر ضرورت استفاده از داده‌های دقیق در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و کاهش مراجعه مستقیم به مردم در فرایند سرشماری تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور پس از شرکت در این سرشماری اظهار کرد: کشور برای هرگونه برنامه‌ریزی دقیق به اطلاعات نیاز دارد و هرچه این اطلاعات دقیق‌تر باشد، برنامه‌ریزی‌ها نیز اصولی‌تر خواهد بود.

وی با اشاره به پیامد‌های استفاده از اطلاعات غیردقیق در تصمیم‌گیری‌های کلان افزود: اطلاعات نادرست می‌تواند برنامه‌های توسعه را از اهداف تعیین‌شده منحرف کند؛ ازاین‌رو، تهیه داده‌های معتبر و دقیق باید مبنای برنامه‌ریزی‌های کشور قرار گیرد.

* تأکید بر کاهش مراجعه به مردم و همکاری دستگاه‌ها با مرکز آمار

عارف با حمایت از رویکرد جدید اجرای سرشماری گفت: راهبرد مراجعه حداقلی به مردم برای انجام سرشماری، راهبرد درستی است.

وی افزود: سایر دستگاه‌ها نیز باید همکاری مناسبی با مرکز آمار ایران داشته باشند تا اطلاعات دقیق تهیه شود و این داده‌ها مبنای برنامه‌ریزی‌های کشور قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین در نظام آماری کشور اظهار کرد: انجام سرشماری به روش مدرن، با توجه به نقش مهم داده‌ها در عصر سایبر و هوش مصنوعی، به تهیه اطلاعات دقیق‌تر کمک می‌کند.

* دولت بر حفظ امنیت و حریم خصوصی مردم اصرار دارد

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت جلب اعتماد عمومی در اجرای سرشماری تأکید کرد و گفت: همکاری مردم با مرکز آمار، کمک فراوانی به کسب اطلاعات دقیق برای برنامه‌ریزی‌های کشور می‌کند.

عارف خاطرنشان کرد: البته باید به مردم این اطمینان داده شود که اطلاعات آنان محرمانه خواهد بود.

وی تصریح کرد: دولت بر حفظ امنیت و حریم خصوصی مردم اصرار دارد و این راهبرد باید در فرایند سرشماری محقق شود.

* پورمحمدی: ایران بیستمین کشور مجری سرشماری ثبتی‌مبناست

در ادامه، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و همکاری همه ارکان حکومتی در اجرای سرشماری اظهار کرد: تحول بزرگی در نظام آماری کشور ایجاد شده است.

وی افزود: با اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا، ایران به بیستمین کشور جهان تبدیل می‌شود که این شیوه نوین سرشماری را به کار می‌گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، کاهش هزینه‌ها، دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر، مشارکت حدود ۳۰ دستگاه و ارتقای کیفیت داده‌ها را از مهم‌ترین مزایای اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا برشمرد.

پورمحمدی تأکید کرد: مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های مختلف در این فرایند، نقش مهمی در دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر از مؤلفه‌های گوناگون و ارتقای نظام آماری کشور خواهد داشت.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، سرشماری ، سازمان برنامه و بودجه
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