کد خبر: 1388413
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

نماینده کنگره آمریکا: برای قطع تأمین مالی جنگ علیه ایران تلاش می‌کنیم

3 نماینده کنگره آمریکا در سخنانی اعلام کرد: دموکرات‌ها در صورت کسب اکثریت آرا (در انتخابات میان دوره‌ای جاری)، برای پایان دادن به تأمین مالی جنگ علیه ایران تلاش خواهند کرد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، رو خانا، نماینده دموکرات کنگره آمریکا در سخنانی اعلام کرد: دموکرات‌ها در صورت کسب اکثریت آرا (در انتخابات میان دوره‌ای کنگره)، برای پایان دادن به تأمین مالی جنگ علیه ایران تلاش خواهند کرد.

به گزارش مهر، نماینده دموکرات کنگره آمریکا دراین خصوص اضافه کرد: کمک‌های نظامی نباید به اسرائیل داده شود و این نتیجه‌ای است که رئیس جمهور ترامپ نیز به آن رسیده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ساعاتی پیش ادعا کرد که با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی توافق کرده است که واشنگتن پس از پایان سال جاری میلادی دیگر کمک مالی سالانه به اسرائیل پرداخت نکند.

ترامپ در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز، پس از آغاز رأی‌گیری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مدعی شد: در مورد پرداخت پول به اسرائیل، من و نتانیاهو توافق کرده‌ایم که این پرداخت‌ها را متوقف کنیم.

برچسب ها: آمریکا ، ترامپ ، ایران
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